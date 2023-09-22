Огромное число работающих пенсионеров вызывает беспокойство: что будет, когда они уйдут

Учительница Лаймуте работает уже 43 года.В этом году она уже могла бы уйти на пенсию, но по-прежнему каждое утро отправляется в школу.
"Я не могу себе представить сентябрь без учеников", – сказала литуанист Лаймуте Валантеене.
Она работает, потому что работа доставляет ей удовольствие.
С ней солидарна и учитель истории Вилия Малонайтене, которая не спешит уходить из гимназии им. Витаутаса Великого.
Число пенсионеров в Литве увеличивается каждый год.
"В Литве работает почти 75 000 получателей пенсии по старости, это 12% всех пенсионеров", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.
По словам доцента Вильнюсского университета Альгирдаса Барткуса, это значительное количество работников.
"Если мы уберем эти 5% с рынка труда, то появится очень большая проблема, их сложно будет заменить", – считает ученый.
Пенсионеры работают по двум причинам.
"Одних просто не отпускает рынок труда, их некем заменить. Их ценят, они продолжают свою карьеру", – сказала Козич.
Другая часть – не видит иного выхода, они просто не смогут прожить на пенсию.
"Ситуация парадоксальная, дольше работают те, кто и без того получал хорошую зарплату, у кого хорошая пенсия", - заметила ученый ВУ Кристина Зитиките.
Правда, растет и пенсия работающих пенсионеров.
Средняя пенсия работающего пенсионера - 624 евро, а неработающего – 574 евро в месяц.
"Чем старше работающий пенсионер, тем выше его пенсия, у него растет и стаж и баллы, от которых зависит размер пенсии", – сказала Козич.
Возможно, работало бы и больше литовских пенсионеров, но они не могут похвастаться крепким здоровьем.
Экономисты предупреждают, что если число работающих пенсионеров удвоится - станет 10% - то тогда придется решать вопрос повышения пенсионного возраста.