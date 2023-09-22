Огромное число работающих пенсионеров вызывает беспокойство: что будет, когда они уйдут

Учительница Лаймуте работает уже 43 года.В этом году она уже могла бы уйти на пенсию, но по-прежнему каждое утро отправляется в школу.

"Я не могу себе представить сентябрь без учеников", – сказала литуанист Лаймуте Валантеене.

Она работает, потому что работа доставляет ей удовольствие.

С ней солидарна и учитель истории Вилия Малонайтене, которая не спешит уходить из гимназии им. Витаутаса Великого.

Число пенсионеров в Литве увеличивается каждый год.

"В Литве работает почти 75 000 получателей пенсии по старости, это 12% всех пенсионеров", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

По словам доцента Вильнюсского университета Альгирдаса Барткуса, это значительное количество работников.

"Если мы уберем эти 5% с рынка труда, то появится очень большая проблема, их сложно будет заменить", – считает ученый.

Пенсионеры работают по двум причинам.

"Одних просто не отпускает рынок труда, их некем заменить. Их ценят, они продолжают свою карьеру", – сказала Козич.