Огромное число работающих пенсионеров вызывает беспокойство: что будет, когда они уйдут

 
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Senjoras
Senjoras
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В Литве ежегодно растет число работающих пенсионеров. Работающие пенсионеры составляют около 5% от всех работников в Литве. Часть из них остается на работе, поскольку их некому заменить, другие – из-за денег, сообщает LNK.

Учительница Лаймуте работает уже 43 года.В этом году она уже могла бы уйти на пенсию, но по-прежнему каждое утро отправляется в школу.

"Я не могу себе представить сентябрь без учеников", – сказала литуанист Лаймуте Валантеене.

Она работает, потому что работа доставляет ей удовольствие.

С ней солидарна и учитель истории Вилия Малонайтене, которая не спешит уходить из гимназии им. Витаутаса Великого.

Число пенсионеров в Литве увеличивается каждый год.

"В Литве работает почти 75 000 получателей пенсии по старости, это 12% всех пенсионеров", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

По словам доцента Вильнюсского университета Альгирдаса Барткуса, это значительное количество работников.

"Если мы уберем эти 5% с рынка труда, то появится очень большая проблема, их сложно будет заменить", – считает ученый.

Пенсионеры работают по двум причинам.

"Одних просто не отпускает рынок труда, их некем заменить. Их ценят, они продолжают свою карьеру", – сказала Козич.

Другая часть – не видит иного выхода, они просто не смогут прожить на пенсию.

"Ситуация парадоксальная, дольше работают те, кто и без того получал хорошую зарплату, у кого хорошая пенсия", - заметила ученый ВУ Кристина Зитиките.

Правда, растет и пенсия работающих пенсионеров.

Средняя пенсия работающего пенсионера - 624 евро, а неработающего – 574 евро в месяц.

"Чем старше работающий пенсионер, тем выше его пенсия, у него растет и стаж и баллы, от которых зависит размер пенсии", – сказала Козич.

Возможно, работало бы и больше литовских пенсионеров, но они не могут похвастаться крепким здоровьем.

Экономисты предупреждают, что если число работающих пенсионеров удвоится - станет 10% - то тогда придется решать вопрос повышения пенсионного возраста.

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