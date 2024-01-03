Ограничено посещение пациентов в некоторых отделениях Сантаришкской больницы

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации до четверга запрещают посещение пациентов урологического, кардиологического и рентгено-хирургического отделений.

"Чтобы справиться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, в урологическом, кардиологическом и рентгено-хирургическом отделениях до 4 января запрещено посещение пациентов, за исключением случаев, согласованных с заведующим отделением и по письменному его согласию", – сообщается на сайте клиники.

В других отделениях людей, которые приходят навещать больных, просят надевать медицинские маски, которые можно взять у входа в больницу.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в Литве 25–31 декабря уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и короновирусом снизился до 877,4 случаев на 100 000 жителей.

Несмотря на это, в Вильнюсе фиксируется высокий уровень заболеваемости.

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