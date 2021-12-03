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3 декабря вечером праздничные огни были зажжены на главной елке в Алитусе. Попасть на церемонию могли не все желающих. Организаторы мероприятия решили, что на праздник могут прийти только владельцы "паспортов возможностей".
Eglutės įžiebimas Alytuje
Eglutės įžiebimas Alytuje
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Ратушная площадь была огорожена, а документы проверяли полицейские и стрелки. Организаторам помогали волонтеры, работали специалисты отдела общественной безопасности.

Eglutės įžiebimas Alytuje
Eglutės įžiebimas Alytuje
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Около 4 пропускных пунктов стояли очереди.

Eglutės įžiebimas Alytuje
Eglutės įžiebimas Alytuje
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

По словам представителей Алитусского муниципалитета, вирус никуда не пропал, поэтому "проверка "паспортов возможностей" - вопрос ответственности организаторов".

Eglutės įžiebimas Alytuje
Eglutės įžiebimas Alytuje
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

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