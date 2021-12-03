Огни зажгли на главной елке в Алитусе

Скопировать ссылку Огни зажгли на главной елке в Алитусе

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3 декабря вечером праздничные огни были зажжены на главной елке в Алитусе. Попасть на церемонию могли не все желающих. Организаторы мероприятия решили, что на праздник могут прийти только владельцы "паспортов возможностей".