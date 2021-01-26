"Переговоры очень напряженные, а у ЕС есть достаточно аргументов и возможностей вести переговоры жестко. На столе все возможности – от мониторинга экспорта вакцины из ЕС, который вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Гитанасом Науседой, до национальных исков, о которых сейчас говорит Италия".
На минувшей неделе AstraZeneca заявила, что в первом квартале этого года поставит странам ЕС меньше вакцин, чем планировалось. Министерство здравоохранения Литвы сообщило, что страна получит лишь 20% от запланированных ранее вакцин.
Глава Государственной службы по контролю над лекарствами Гитис Адрулёнис сообщил, что AstraZeneca увеличила количество вакцин от COVID-19, которые планирует поставить Литве и другим странам в феврале, однако не детализировала, на сколько.
Администрация президента утверждает, что пока преждевременно говорить о существенном переломе, однако выражает надежду на то, что количество доз вакцин будет повышено.
"Мы не сомневаемся в том, что сплоченные усилия ЕС и национальных ведомств на переговорах позволят обеспечить поставки большего количества доз вакцин, о котором компания сообщила в пятницу", – сообщили в офисе президента.
ЕС планирует утвердить вакцину AstraZeneca на этой неделе. Первые партии ее должны бы поступить в Литву в начале февраля.
Вакцина AstraZeneca, созданная при сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже используется в Соединенном Королевстве.
Литва в целом планирует закупить у AstraZeneca 1,86 млн доз.
В декабре население ЕС начали прививать вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января было утверждено использование вакцины компании Moderna.
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