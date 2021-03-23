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Литва отстает от других государств Евросоюза по числу вакцинированных пожилых жителей страны – пока привито только 36% жителей из этой группы и по этому показателю страна находится на 18-ом месте в ЕС, заявил советник президента Симона Крепшта.
Офис президента: по темпам вакцинации пожилых жителей Литва отстает от других стран ЕС
© Reuters / Scanpix

"Мы много говорили о вакцинации, о ее ускорении, большей целенаправленности, поскольку именно вакцинация является ключом, который мог бы открыть как карантинные ограничения, так и в целом нашу социально-экономическую жизнь. Также в данном случае мы заметили, что среди пожилых жителей в возрасте 80-ти и старше лет, в Литве привиты только 36%, и в данном случае мы действительно сильно отстаем от других стран Евросоюза, мы восемнадцатые в ЕС", – заявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета экспертов по здравоохранению старший советник президента Гитанаса Науседы по экономическим вопросам.

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"Иначе говоря, мы прививаем скорее быстро, чем целенаправленно, и здесь действительно необходимо ускорить именно контакт с пожилым населением, поскольку все пожилые жители совершенно четко приглашены прививаться", – сказал советник президента.

С. Крепшта утверждает, что пример таких стран, как Соединенное Королевство, показывает, что с вакцинацией пожилого населения количество критических случаев значительно сокращается.

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