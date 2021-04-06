Официальный сайт самоуправления Клайпеды заработает на русском языке?

Отметим, что подобную инициативу нельзя назвать экстраординарным решением, поскольку Вильнюсское городское самоуправление еще в 2015 году стало обслуживать интересантов на четырех языках – на литовском, русском, английском и польском. Сайт муниципалитета также работает на четырех языках. Более того, каждый посетитель мэрии и горадминистрации имеет право выбирать, на каком языке общаться со служащими в ходе живой консультации. Большинство муниципальных чиновников владеют двумя-тремя языками. В Вильнюсе действует следующий порядок: изначально работники самоуправления здороваются по-литовски, а потом, если клиент проявит такое желание, переходят на один из трех вышеупомянутых иностранных языков.

Хватит ли политической воли для того, чтобы реализовать такую реформу общественных услуг в Клайпеде, покажет время, однако сегодня точно ясно, что Айдас Кавяцкис определенно хочет привнести больше столичного стиля в коридоры власти портового города.

«Вильнюс пошел на этот шаг уже давно, на странице самоуправления информация транслируется на польском, русском, английском и литовском языках. Для нас польский язык не является таким актуальным, но там, где публикуется важная информация, использование немецкого, русского и английского необходимо. Клайпеда – единственный город-порт в Литве, Клайпеда должна быть современной и открытой. А жители Клайпеды, независимо от их национальности и родного языка, являются самым важным и самым большим потенциалом нашего города», - утверждает он.

Шаг в будущее

Он уверен, что транслирование официальной информации на трех языках на сайте самоуправления – важный шаг, который поможет как местным жителям, так и новоселам – студентам, иностранным рабочим, мигрантам, бизнесменам. Проще говоря, всем тем, кому не хватает такой услуги.

«Почему это важно? Клайпеда во многих смыслах – это привлекательный город для жизни, поэтому вполне вероятно, что мы в будущем сюда будут съезжаться все больше иностранцев, говорящих на разных языках, которые захотят провести здесь время или, напротив, остаться надолго. Для нас важны все национальные общины, поэтому мы хотим помочь им успешно влиться в городское сообщество и почувствовать себя его полноправными членами. Исторически так сложилось, что Клайпеда – это многонациональный и многокультурный город. Здесь живет множество представителей разных народов, у которых иногда возникают сложности с поиском и получением необходимой информации. Мы не можем закрывать глаза на процессы, которые происходят и побуждают нас искать возможности помочь людям, которые хотят отдыхать, жить, учиться, работать или создавать бизнес в Клайпеде. В том числе я подразумеваю приезжающих к нам украинцев и бегущих от режимов в своих странах граждан России и Беларуси, ищущих убежища и помощи в Литве», - говорит Кавяцкис.

По его словам, разнообразие и возможность совершенствоваться в этой сфере может помочь Клайпеде реализовать свой неизрасходованный потенциал.

«В Клайпеде есть Международный университет LCC и Клайпедский университет, в которых учатся молодые люди со всего мира. И это я уже не говорю обо всех предприятиях международного уровня, работающих в городе, где работает множество не владеющих литовским людей… Говоря о немецком языке, Германия является одним из главных инвесторов в Литве – одним из главных торговых партнеров республики. Быстрый доступ и понятная для каждого информация на немецком языке очень важный инструмент для усиления привлекательности Клайпеды – как для инвесторов, так и для туристов, так и для жителей», - убежден глава фракции консерваторов.

Такая инициатива, говорит Айдас Кавяцкис, в полной мере соответствует предвыборной программе клайпедских консерваторов, с которой они шли на выборы в горсовет.

«Одной из ключевых целей СО-ХДЛ на местных выборах было стремление сделать работу самоуправления более прозрачной и эффективной. Для реализации этой цели я предлагаю транслировать публичную информацию на сайте самоуправления не только на литовском, но и еще на трех иностранных языках – английском, русском и немецком», - подытожил политик.

Ретроспектива

Идею Айдаса Кавяцкиса поддержали и другие правящие депутаты – Элида Мантулова и Артурас Разбадаускас, который, помимо всего прочего, является ректором Клайпедского университета. К слову, в 2019 году вуз увеличил число научных дисциплин на английском языке и ввел новые учебные программы на русском.

Говоря о предложении консерватора, важно подчеркнуть, что изначально инициатива о проведении такой реформы принадлежала ассоциации «Русскоговорящая Клайпеда» - „Rusakalbė Klaipėda“. В прошлом году ее председатель Елизавета Даугининкене направила ряду депутатов горсовета проектное предложение, где были изложены схожие идеи. Ключевое место в обращении, конечно, было уделено русскому языку. Также эта организация предлагала – по примеру Вильнюса – не только запустить сайт самоуправления на русском, но и узаконить возможность обслуживания горожан в лечебных учреждениях и других муниципальных структурах на русском языке.

««Клайпеда наравне с Вильнюсом может похвастаться тем, что у города есть все черты для того, чтобы называться городом-столицей – важнейшие для страны экономические объекты, особая специфика местного бизнеса, активное развитие туризма, бурная академическая жизнь, уникальная самобытная история, а самое главное – мультикультурное пространство и языковое многообразие.

Статистика говорит нам о том, что в городе планомерно увеличивается число студентов и рабочих из стран СНГ и Восточного партнерства. Объединяющим фактором является то, что эти приезжие – русскоязычные люди, поэтому у них есть живая потребность в деловой коммуникации и получении информации от властей и муниципальных структур о том, что происходит и как работают городские структуры. К сожалению, сегодня они ее лишены, поскольку сайт и любые другие информационные площадки самоуправления и связанных с ним учреждений, равно как и работники на местах, предоставляют информацию только на литовском языке. Таким образом, создается „информационный вакуум“ – приезжие сталкиваются с прорехами в информации, очень часто чувствуют себя обессиленными, не знают, куда обратиться и как общаться. Местные СМИ решают эту проблему лишь частично.

В связи с этим ОО «Русскоговорящая Клайпеда» – VO „Rusakalbė Klaipėda“ просит самоуправление рассмотреть возможность открыть на сайте самоуправления, ключевых связанных с ним структур, включая медучреждения, вкладки на русском языке. Важно отметить, что Вильнюс давно решил эту проблему – сегодня самоуправление предоставляет информацию не только на государственном языке, но и на русском, на польском языке и на английском. Более того, жители столицы имеют право вести официальную переписку с самоуправлением и муниципальными структурами на вышеупомянутых языках. Полагаем, что эту позитивную практику может перенять и Клайпеда, поэтому рейтинг местных властей может существенно подняться – не только на уровне Литвы, но и в масштабе всей Европы.

Также хотели бы обратить внимание на то, что Клайпеда, как и Вильнюс, – это мультикультурный и многоязычный город. При этом большую часть носителей и представителей этих разных культур составляют именно русскоязычные, которым так же, как и приезжающим студентам и иностранным работникам, было бы разумно и целесообразно дать возможность получать информацию от самоуправления и связанных с ним учреждений на родном языке.

От имени нашей организации просим депутатов горсовета рассмотреть наше предложение, организовать публичные слушания, зарегистрировать его как проект, который можно выдвинуть на голосование, и в конечном итоге реализовать эту положительную инициативу, последовав примеру Вильнюса и рекомендациям Совета Европы по отношению к национальным меньшинствам.

Хотим подчеркнуть, что реализация данного предложения отвечает установкам Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы. Учитывая то, что в 2021 году Клайпеда получит титул молодежной столицы Совета Европы, решение этого вопроса и продвижение этой инициативы позволит городу заработать дополнительные очки и заявить о себе на всю Европу как о прогрессивном, европейском, толерантном и современном городе с большими амбициями», - было сказано в обращении ассоциации.