Официально: ждет такой порядок регистрации старых авто, что их в Литве не останется

В среду правительство Литвы утвердило обновленный Национальный план

по снижению уровня загрязнения, в котором поставлена задача перехода Литвы на более экологические транспортные средства. Добиваться этого намерены с помощью юридического регламента, поощряющего приобретение и регистрацию экологических автомобилей.

Конкретно эта мера описана так: "С помощью налога на регистрацию ограничивать регистрацию автомобилей экологического класса Euro 4 и ниже".

Правда, эти ограничения планируют ввести в 2027–2029 гг. Экологический класс Euro 4 вступил в силу в 2006 г. Этим автомобилям в 2027 г. будет 21 год, значит, они будут иначе облагаться налогами.

Министр Симонас Гентвилас отрицал введение новых налогов на регистрацию старых авто.

Сначала политик сказал, что старые автомобили стандарта Euro 4 будут проходить более жесткий контроль, а потом заявил, что на таких машинах вообще нельзя будет ездить.

"Вчера на заседании правительства мы утвердили план снижения уровня загрязнения в разных сферах до 2030 г, а в 2050 г. прогнозируют, что во всей Европе не будет печных труб, глушителей и других загрязнителей воздуха. Государство, в данном случае, правительство, до 2030 г. предусмотрело меры для разных секторов - сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, что делать, чтобы снизить уровень загрязнения. Одна из этих 65 мер вступит в силу с 2027 г. - жестче будут контролировать автомобили класса Euro 4, которым тогда будет 17 лет", – сказал 4 августа Žinių radijas Гентвилас.

"В 2026–2027 гг электромобили уже будут дешевле, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Европа, включая и Литву, с 2035 г., т.е. через 13 лет решила запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мы говорим о том, что через 5 лет автомобили класса Euro 4, их сейчас немного на дорогах Литвы, будут проходить жесткий технический контроль. По сути уже сейчас на дорогах доминируют классы Euro 5, Euro 6, правительство говорит, что с 2027 года машины класса Euro 4 ждет жесткий технический контроль и регистрация", – сказал он.

"Мы не говорим о каких-то новых налогах. Мы говорим о том, что не выпустим на дороги старые машины", – сказал министр. Значит, через 5 лет жители не смогут ездить на машине, которой больше 20 лет?

"Это общественный интерес. Есть автомобили, которые участвуют в движении и они должны отличать все более высокому стандарту", – заметил Гентвилас.

Член оппозиционной демократической фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс сказал, что сейчас в экономике царит неопределенность, поэтому не стоит говорить о дополнительных налогах. Он критиковал новую идею.

"Такого варианта я в странах ЕС не видел. Есть страны, где действует налог на регистрацию, но он зависит от двух критериев: на все авто, но с учетом мощности и уровня загрязнения. От этого зависит размер налога при покупке. Есть и однократная плата, в других странах действует ежегодная плата, ее в Литве нет. Я сейчас не советую вводить новые ежегодные налоги", – сказал Буткявичюс.

Депутат также сказал, что жители Литвы не могут себе позволить купить дорогие и новые машины.

Министерство охраны окружающей среды в этом году хотело ввести такой налог, однако депутаты не одобрили этот порядок – отклонили поправки.