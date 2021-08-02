Официально: в Литве увеличивается срок действия "паспорта возможностей"

"Паспорт возможностей", сформированный 2 августа будет действовать до 1 сентября.

Эту информацию Delfi в понедельник подтвердило Министерство экономики и инноваций. Вице-министр Винцас Юргутис сказал Delfi, что уже с этого понедельника паспорт возможностей действует в течение месяца.

"Изменение ввели с учетом полученного весной и летом опыта. Поскольку вакцина эффективно защищает от вируса, это позволило выбрать срок действия, более удобный для жителей", – сказал Юргутис.

"Пока срок его действия продлен до месяца, но продлят до двух. Такое решение мы приняли, чтобы людям не пришлось его часто брать, а может, вообще надо отказаться от срока действия, но все же есть аргументы - статус людей меняется, может, придется прививаться еще раз", – сказала журналистам 2 августа министр экономики Аушрине Армонайте.

Пока, по ее словам, нет решения по вопросу выдачи этого паспорта сдавшим тест на коронавирус.

"Или им придется сдавать тесты за свои деньги, или тесты будут для тех, кому по медицинским причинам, нельзя прививаться", - пока эти вопросы обсуждаются.

На прошлой неделе вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите в передаче "Утро на Delfi" сказала, что в целом действие "паспорта возможностей" будет таким же, как весной.

"Действие не изменится, каждый сможет получить его в Центре реестра. Обсуждается лишь один вопрос - увеличение срока действия. Сейчас он действует 7 дней, так в будущем не придется его так часто обновлять. (…) Может, будет действовать месяц. Но сам порядок и система останутся прежними", – сказала Симонайтите.