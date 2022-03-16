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В центре регистрации беженцев на Парижяус комунос 16А в Клайпеде – большой ажиотаж. По словам представителей власти, число вынужденных переселенцев из Украины близится к 2 000.
Официально: в Клайпеде зарегистрировано 1 700 украинских беженцев
© Мартинас Вайнорюс / Atvira Klaipėda

Сегодня, 15 марта, такую цифру на заседании горсовета озвучил глава городской администрации Гинтарас Нянишкис.

"Предварительно у нас уже находятся около 1 700 беженцев – это те, что зарегистрировались в Департаменте миграции. Нельзя точно сказать, все ли они в Клайпеде. Если число таких людей достигнет 5 000, бюджету это обойдется в 1,3 млн евро. На самом деле, расходы будут довольно немаленькими. Плюс, самоуправление будет финансировать содержание регистрационного центра <...>. В течение ближайших двух месяцев [наши расходы] дойдут до 2-3 млн евро, но мы еще проясним этот вопрос, когда будут более точные цифры", – сказал директор горадминистрации.

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Он выразил надежду, что часть средств, которые идут на содержание центра, муниципального жилья, общежитий, размещение и помощь беженцам компенсирует правительство.

Власти Клайпеды также концептуально приняли решение о выделении беженцам единовременной выплаты в размере 267 евро.

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