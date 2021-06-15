Официально: суд поставил точку в бракоразводном процессе мэра литовской столицы и его супруги

"Заявление поступило по обоюдному согласию супругов. Судья сегодня удовлетворила заявление и расторгла брак. По закону, это решение может быть обжаловано в течение 30 дней", – сказала пресс-секретарь суда.

О том, что он с супругой разводится, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил 19 января.

"После 16 лет совместной жизни, из них 11 - в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи", – сказал Шимашюс.

Он объяснил причину такого решения.

"К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки объяснить даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что в жизни за эти 16 лет было немало красивых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне - сильный, искренний и хороший человек, от которого я многому научился, которому я за многое благодарен, она хороший человек. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем", – писал мэр Вильнюса.