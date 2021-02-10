Официально: с понедельника в Литве откроются некоторые магазины и салоны красоты

С понедельника смогут открыться небольшие магазины со входом с улицы, салоны красоты и массажные салоны. Откроются также цветочные магазины, рынки. Разрешат проводить индивидуальные тренировки на улице.

"Как будем жить дальше, пока будет зависеть от ситуации, но с понедельника откроются небольшие магазины с промтоварами, чтобы как-то компенсировать торговцам эти два месяца закрытия. Откроются торговые точки на улице", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Она выразила надежду на то, что к жесткому карантину возвращаться не придется. "Мы все можем делать постепенно. Ведь есть опыт других стран, который не привел к успеху", – продолжила он.

Крупные магазины не смогут открыться, отделив часть торговой площади.

"Мы говорим о магазинах площадью до 300 кв. м, в которые соответственно смогут входить не больше 15 человек (вся зависит от площади магазина)", – сказала Шимоните.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене заметила, что если нельзя отделить часть зала, то многие магазины не откроются. Она предлагала увеличить площадь хотя бы до 500 кв. м, ведь многие продают бытовую технику, для которой надо много места, но правительство не согласилось.

"Начнем с небольших, если увидим, что все в порядке, тогда сможем ввести другие параметры, увеличить площадь. Я предлагаю начать с небольших", – ответила Шимоните.

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал: "С учетом утвержденного правительством плана, предложений Минэкономики и решений правительственной комиссии по ЧП, представляем следующее предложение".

Министр заверил, что все остальные требования и условия представят позже.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте порадовалась, что на работу вернутся тысячи людей, это хорошо для экономики. Она сказала, что тесты на антитела, которые должны сделать работники, стоят 14-15 евро, правительство компенсирует по 12 евро за каждый.

Что касается салонов красоты, то при контакте больше 15 минут разрешается предоставлять услуги одному клиенту, если площадь помещения составляет не меньше 20 кв. м. Если контакт меньше 15 минут - достаточно 10 кв. м.