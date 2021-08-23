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Были найдены решения для выдачи "паспорта возможностей" в отделениях "Содры" и аптеках. Эту услугу начнут предоставлять на этой неделе.
Diana Vilytė
Diana Vilytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы ждем распоряжения главы операций, поскольку e.sveikatа заведует Минздрав, он передал Центру реестра полномочия на подписание договоров. Технологические решения на данный момент с "Содрой" и с аптеками найдены", – сказала LRT представитель Центра реестра Диана Вилите.

"Если глава операций сегодня подпишет решение, вероятно, на этой неделе в течение нескольких дней "Содра" и аптеки смогут подключаться к системе", – прибавила она.

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По словам Вилите, техническое решение уже найдено и в вопросе выдачи документа в отделениях "Литовской почты", но остались нерешенные "юридические и финансовые вопросы".

Центр реестра также обсудил технические возможности с компанией Olifėja, которая выразила желание участвовать в системе выдачи "паспортов возможностей".

"Паспорт возможностей" можно прислать с сайта www.gpasas.lt.

Тем, у кого нет подключений к э-банкингу, сейчас документ выдает Центр реестра Литвы.

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