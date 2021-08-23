"Мы ждем распоряжения главы операций, поскольку e.sveikatа заведует Минздрав, он передал Центру реестра полномочия на подписание договоров. Технологические решения на данный момент с "Содрой" и с аптеками найдены", – сказала LRT представитель Центра реестра Диана Вилите.
"Если глава операций сегодня подпишет решение, вероятно, на этой неделе в течение нескольких дней "Содра" и аптеки смогут подключаться к системе", – прибавила она.
По словам Вилите, техническое решение уже найдено и в вопросе выдачи документа в отделениях "Литовской почты", но остались нерешенные "юридические и финансовые вопросы".
Центр реестра также обсудил технические возможности с компанией Olifėja, которая выразила желание участвовать в системе выдачи "паспортов возможностей".
"Паспорт возможностей" можно прислать с сайта www.gpasas.lt.
Тем, у кого нет подключений к э-банкингу, сейчас документ выдает Центр реестра Литвы.
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