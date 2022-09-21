Официально: минималку предлагают увеличить до 840, а необлагаемый минимум – до 625 евро

"Соцмин предлагает увеличить минимальную зарплату на 15%, до 840 евро. Это повышение на 110 евро, "на руки" человек будет получать 633 евро. Такое предложение представлено правительству, но еще раз 27 сентября я предложу этот вариант на Трехстороннем совете", – сказала она 21 сентября.

Навицкене прибавила, что это был бы самый большой рост минималки в истории.

"Есть немало мифов, связанных с минимальной зарплатой, будто бы ее повышение связано с ростом инфляции и безработицы. Мы исследовали этот вопрос. Как аналитики Соцмина, так и Центробанк Литвы отмечают, что повышение минималки незначительно сказывается на инфляции, не больше чем 1%. Однако повышение минимума важно для людей с самыми небольшими доходами - это увеличивает доходы и снижает "теневой" рынок труда, улучшает социальные гарантии жителей. Мы думаем, что повышение минималки - необходимое действие", – заметила министр.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подтвердила, что необлагаемый налогами минимум (ННМ) планируют поднять на 85 евро, до 625 евро.

"Это рост на 15,7%, минимум увеличится на 15%. Поэтому увеличатся и доходы людей с небольшими зарплатами. Мы видим, что благодаря такому решению, правительство разделяет бремя с бизнесом, повышая доходы людей с зарплатами ниже средних. ННМ увеличится для тех, кто получает доходы меньше средней - до 1926 евро", – сказала министр.

Скайсте прибавила, что ННМ для инвалидов и людей с ограниченной трудоспособностью увеличат с 870 до 1010 евро.

"Общие доходы получателей минимальных зарплат, благодаря этим решениям, увеличатся на 83,5 евро", – сказала она.

Министр прибавила, что из-за повышения ННМ доходы бюджета в следующем году будут на 164,3 млн. евро меньше. Скайсте сказала, что получатели средних и больших зарплат изменения ННМ не почувствуют.