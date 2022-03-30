Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных

Несмотря на решение отказаться от обязательного ношения медицинских масок, рекомендация сохраняется для тех мест, где собирается много людей, невозможно соблюдать дистанцию или наблюдается плохая вентиляция.
В учреждениях здравоохранения, опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте маски по-прежнему будут обязательными.
С 4 апреля сток изоляции больных коронавирусом сокращается до 5 дней. Такое решение принято, поскольку новая мутация отличается коротким инкубационным периодом. Точное время лечения будет зависеть от состояния конкретного больного, если болезнь будет протекать сложнее, врач может продлить время изоляции и лечения.
Несмотря на то, что страна понемногу возвращается к допандемической жизни, просим жителей ответственно оценивать рекомендации Минздрава, беречь свое здоровье и здоровье окружающих.
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