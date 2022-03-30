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С 4 апреля в большей части закрытых помещений можно будет ходить без масок, в обязательном порядке их будут использовать только в учреждениях здравоохранения, опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации и снижения нагрузки на сектор здравоохранения.
Официально: маски в Литве перестанут быть обязательными, сокращается срок изоляции больных
© DELFI / Andrius Ufartas

Несмотря на решение отказаться от обязательного ношения медицинских масок, рекомендация сохраняется для тех мест, где собирается много людей, невозможно соблюдать дистанцию или наблюдается плохая вентиляция.

В учреждениях здравоохранения, опеки и паллиативного ухода, в общественном транспорте маски по-прежнему будут обязательными.

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С 4 апреля сток изоляции больных коронавирусом сокращается до 5 дней. Такое решение принято, поскольку новая мутация отличается коротким инкубационным периодом. Точное время лечения будет зависеть от состояния конкретного больного, если болезнь будет протекать сложнее, врач может продлить время изоляции и лечения.

Несмотря на то, что страна понемногу возвращается к допандемической жизни, просим жителей ответственно оценивать рекомендации Минздрава, беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

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