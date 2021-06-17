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Вся Литва 17 июля официально перешла из красной зоны COVID–19 в желтую – на 100 000 жителей число заболевших сейчас ниже 100 – Департамент статистики отмечает, что этот показатель составляет 94.
Palanga
Palanga
© Tomas Sakalauskas

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

В зеленую зону перешли еще два муниципалитета: Тельшяйского и Юрбаркского района. Сейчас в зеленой зоне находятся 7 муниципалитетов.

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