По традиции конкурс проводится в стране, группа или исполнитель которой победил в конкурсе. Учитывались разные факторы, включая обеспечение жизнеспособности мероприятия, безопасность всех заинтересованных сторон, включая общество.
С учетом того, что в Украине продолжается война, после победы украинских исполнителей провели тщательный анализ ситуации.
"Евровидение" - одно из самых сложных телемероприятий в мире, в нем участвуют множество исполнителей, тысячи зрителей, конкурс обслуживают тысячи людей, подготовка к конкурсу ведется 12 месяцев.
После проведения анализа совет "Евровидения" постановил, что, к сожалению, нынешняя ситуация в Украине такова, что невозможно гарантировать проведение конкурса и безопасность его участников и зрителей.
Поэтому, к сожалению всей команды этот конкурс в 2023 году в Украине не состоится.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители стоят в очередях, чтобы подписать договор с поставщиком электричества
В последние дни выбора независимого поставщика...
Спецэфир Delfi: Иван Преображенский и Матас Мальдейкис — планы России на Литву
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров...
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Еврокомиссия предлагает лидерам Сообщества...
Литовская таможня ужесточает контроль: число поездок в Беларусь увеличилось в разы
В первые 4 месяца 2022 года литовско-белорусскую границу...
В четверг цены на электричество увеличились у всех независимых поставщиков
В четверг, по сравнению со вторником, цены на...