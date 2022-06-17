По традиции конкурс проводится в стране, группа или исполнитель которой победил в конкурсе. Учитывались разные факторы, включая обеспечение жизнеспособности мероприятия, безопасность всех заинтересованных сторон, включая общество.

С учетом того, что в Украине продолжается война, после победы украинских исполнителей провели тщательный анализ ситуации.

"Евровидение" - одно из самых сложных телемероприятий в мире, в нем участвуют множество исполнителей, тысячи зрителей, конкурс обслуживают тысячи людей, подготовка к конкурсу ведется 12 месяцев.

После проведения анализа совет "Евровидения" постановил, что, к сожалению, нынешняя ситуация в Украине такова, что невозможно гарантировать проведение конкурса и безопасность его участников и зрителей.

Поэтому, к сожалению всей команды этот конкурс в 2023 году в Украине не состоится.