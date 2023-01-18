Официально: бюджет Вильнюса составит 1,202 млрд евро

По сравнению с декабрьским планом, представленным на рассмотрение совета и горожан, бюджет увеличился примерно на 86,4 млн евро. Принято решение дополнительно выделить 43,2 млн евро на сферу образования, а на программу мобильности – дополнительно 19,3 млн на евро.

Согласно утвержденному бюджету, доходы на выполнение самостоятельных функций составят 694,2 млн евро. Государственные дотации составят 332 млн евро, средства ЕС и иные средства финансовой поддержки – 30,4 млн евро, заемные средства – 45 млн евро, остатки средств – 100,8 млн евро.

Образование, окружающая среда и городское развитие

На сферу образования решено выделить 581,9 млн евро, что на 15,7 проц. больше, чем в прошлогоднем бюджете. На повышение заработной платы работников сферы образования из средств городского бюджета предусмотрено дополнительно выделить 34,3 млн евро. Работники этой сферы по-прежнему будут поощряться бесплатными годовыми билетами на общественный транспорт.

Продолжится инвестирование в качество образования, реконструкцию и развитие школ и детских садов. В ближайших планах открытие 1 новой школы и 4 детских садов в Вильнюсе.

На создание и развитие уютной зеленой среды в городе планируется выделить 158,9 млн евро – на целых 22 проц. больше, чем в 2022 году. Среди будущих проектов – 22 новые детские площадки, установка дистанционных солнечных электростанций на нужды школ и Музея энергетики и техники, новые скверы. Вдоль улиц и в других общественных местах в этом году будет посажено около 4 тыс. деревьев, 40 тыс. кустарников и 20 тыс. вьющихся растений.

Мобильность, социальное обеспечение, здоровье

Наибольшее увеличение бюджета, по сравнению с прошлым годом, запланировано в сфере мобильности. На улучшение качества перемещения горожан выделено 146,4 млн. евро – на целых 66,6 проц. больше, чем в 2022 году. Дополнительные 33,7 млн евро будут инвестированы в качество общественного транспорта, строительство новых велосипедных и пешеходных дорожек, реконструкцию улиц.

Бюджет социальной защиты вырос на 16 проц. – до 117,4 млн евро. Повышенное финансирование выделено на социальные пособия, поддержку, намеченное расширение сети социальных услуг и услуг социальной реабилитации для людей, страдающих ментальными расстройствами. Увеличатся инвестиции в социальные проекты негосударственных учреждений.

Культура

На сферу культуры Вильнюса, празднующего свое 700-летие, был выделен бюджет в размере 18,1 млн евро, что на 14,6 проц. больше, чем в прошлом году. Увеличатся дотации общественным учреждениям, больше средств будет выделено на заработную плату бюджетников, на финансирование проектов, выигравших тендеры. Продолжится ремонт дворца в усадьбе в Траку-Воке будет.

На финансирование безопасности и защиты выделено 14,4 млн евро. На муниципальное администрирование и городское планирование – 74,1 млн евро. На экономическое развитие – 9,7 млн ​​евро, на погашение кредитов – 29,1 млн евро.