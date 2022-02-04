В пятницу он начал публиковать информацию и о повторных заражениях, и о заражениях в третий раз.
"До пятницы публиковались лишь данные первичных заражений", – отметил BNS департамент.
Это означает, что если человек болел коронавирусом, например, дважды, а между заражениями прошел год, то второе заражение вирусом до сих пор не вносилась в статистику новых случаев.
С пятницу повторные заражения вносятся в статистику, если между двумя положительными тестами прошло не менее 90 дней.
Выяснилось, что по этой причине за минувшие сутки в реальности было выявлено не 12 294 случая, а 14 335, поскольку 12 294 являются первичными заражениями, 2034 – вторичными. Семь человек заразились в третий раз.
По данным департамента, этот показатель стал актуальным с распространением варианта омикрон, поскольку ранее повторные заражения не превышали 1%.
"Однако с января повторные заражения начали составлять значительную долю новых случаев, почти 15%", – информирует департамент.
Он также сообщил BNS, что более детальные данные об общем числе повторных заражений в стране будут представлены на следующей неделе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официальная статистика COVID-19 в Литве: о части случаев вовсе не сообщалось (1)
До сих пор официально сообщалось только о случаях...
Валатка: никого спасать не надо, Литва еще никогда так хорошо не жила (48)
Политический обозреватель Римвидас Валатка сравнил...
Экономист раскритиковал некоторые предложения президента Литвы (45)
"Такие выплаты - абсолютное зло. Мы просто потакаем...
"Содра" выдала рекордное количество больничных: больше трети из-за ковида (2)
В пунктах тестирования – наплыв людей, которые хотят...
Торговцы к новому порядку готовы, очередей не прогнозируют (4)
Правительство Литвы приняло постановление об отказе...