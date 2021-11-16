С 1 сентября как минимум одной дозой вакцины привились 10 000 пенсионеров старше 75 лет, 9300 из них получили и вторую дозу. Еще 42 500 человек привились бустерной дозой.
По данным Минздрава, это меньше 40% непривитых пожилых людей старше 75 лет. Министерство отмечает, что после введения выплат, пожилые люди стали прививаться активнее.
"До этого в неделю прививались 900–1000 пенсионеров этой группы, а сейчас их количество выросло до 1300", – сказал представитель Минздрава Юлиянас Галишанскис.
Однако, по его словам, в группе старше 75 лет еще не привиты 70 000 человек.
9 ноября был последний день, когда люди старше 75 лет могли привиться первой дозой вакцины Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech, чтобы завершить вакцинацию до конца месяца и получить выплаты. Срок вакцинации Moderna и AstraZeneca истек еще раньше.
Чтобы получить выплаты, еще можно прививаться вакциной Janssen - до 30 ноября включительно.
100 евро выплачивают пенсионерам старше 75 лет, которые с 1 сентября по 30 ноября привьются двумя дозами вакцины от коронавируса, и тем, кто до конца марта 2022 г. привьется бустерной дозой.
Подавать заявки на получение этих выплат не надо, их переведут автоматически с пенсией.
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