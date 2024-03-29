Однополые пары обращаются в Конституционный суд и ЕСПЧ с требованием юридического признания

"Вскоре будет выслано обращение в КС, в котором в индивидуальном порядке мы просим суд рассмотреть в вопрос, не является ли запрет на однополый брак нарушением Конституции Литвы", – сказал Жилвинскас на конференции Ассоциации толерантной молодежи.

"У нас много аргументов. Один момент – не могут быть первосортные или второсортные люди, находящиеся за пределами правовой системы. Если демократия для всего народа, то не может кто-то оставаться за пределами законов. Также надо заметить, что в Конституции нет запрета на однополый брак, несмотря на то, что многие пытаются представить это иначе", – отметил Жилвинскас.

Он сказал, что две другие пары передают свои иски в ЕСПЧ.