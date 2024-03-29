Однополые пары обращаются в Конституционный суд и ЕСПЧ с требованием юридического признания

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Europos Parlamento būstinė Strasbūre
Europos Parlamento būstinė Strasbūre
ФОТО: Shutterstock

Как минимум три однополые пары через суды пытаются добиться юридического признания их отношений в Литве. Одна пара обратилась в Конституционный суд (КС) с просьбой разъяснить, не является ли запрет на их бракосочетание нарушением Конституции. Еще две пары после безуспешных процессов в Литве обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал адвокат Айварас Жилвинскас.

"Вскоре будет выслано обращение в КС, в котором в индивидуальном порядке мы просим суд рассмотреть в вопрос, не является ли запрет на однополый брак нарушением Конституции Литвы", – сказал Жилвинскас на конференции Ассоциации толерантной молодежи.

"У нас много аргументов. Один момент – не могут быть первосортные или второсортные люди, находящиеся за пределами правовой системы. Если демократия для всего народа, то не может кто-то оставаться за пределами законов. Также надо заметить, что в Конституции нет запрета на однополый брак, несмотря на то, что многие пытаются представить это иначе", – отметил Жилвинскас.

Он сказал, что две другие пары передают свои иски в ЕСПЧ.

"Практика ЕСПЧ очевидна – у нас есть недавно принятые решения в делах 2023 г. против России, Польши, Румынии и Украины. ЕСПЧ принял однозначное решение – неважно, какое у кого мнение, но государства обязаны обеспечить какую-то форму признания однополых семей", – сказал адвокат.

Литва входит в число 3 стран Евросоюза, в которых однополые пары не могут вступить в брак или каким-то иным способом узаконить свои отношения. В 16 странах ЕС однополые пары могут вступать в брак, а в 24 из 27 есть какая-то иная форма признания однополой семьи.

Напомним, что парламент Литвы в мае 2023 года в первом чтении одобрил проект закона о гражданском союзе. Однако на повестку весенней сессии этого года данный проект не был вынесен.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии