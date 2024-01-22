Однополой паре не удалось купить автомобиль в лизинг через банк

Юшкайте оформила документы только на себя, несмотря на то, что автомобиль будет общим в семье.

"Я позвонила в банк. Мне подтвердили, что лизинг можно оформить только на двоих с супругом, вопрос не в том, о какой паре идет речь, вопрос в законности отношений, кредит не дадут и разнополым партнерам, которые не заключили брак", – рассказала Юшкайте.

Она рассказала, что заполнила документы от своего имени и от имени партнерши Бируте Сабаляускайте, но в тот же день получила ответ, что лизинг дают только парам, которые узаконили отношения.

"В декабре в нашей семье появился еще один член, поэтому мы с Бируте решили поменять автомобиль – чтобы он отвечал новым потребностям. Мы выбрали подходящий, осталось оформить лизинг. Выяснилось, что это непростая задача для однополой пары", – писала Юшкайте.

"Больше 0,5 млн. жителей Литвы никогда не вступали в брак, но при выдаче лизинга банк SEB не учитывает такой факт, что в Литве есть немало подобных семей, не учитывает и Конституцию Литвы (...)", – продолжила она.

По словам Юшкайте, банк требует от ее семьи невыполнимого – заключить брак при том, что в Литве нет закона, позволяющего вступать в брак однополым лицам.

Юшкайте обратилась с жалобой в Службу контролера равных возможностей.

Она сказала Delfi, что в Центробанк не обращалась, кроме того, не знает, как в этом случае решения принимают другие банки.

Представитель банка SEB Ева Даугуветите–Даскявичене сказала: "В банке SEB мы против дискриминации, неважно по какому признаку (...). Сексуальная ориентация не влияет на покупку наших услуг".

Она отметила, что сейчас у банка нет возможности предоставить кредит парам, которые не вступили в брак, но процесс внедряется и совершенствуется.