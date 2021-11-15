Перед лицом пандемии мало кому хочется занимать пост главы Минздрава. Ответственность ложится за решения во всех сферах жизни. Многие люди недовольны. Министров не только оскорбляют. Глава Минздрава Дулькис недавно рассказал о том, что обратился в полицию, поскольку ему угрожали расправой, и не только ему - семье и детям.

"Я должен признать, что после одного расследования, а за ним и другого – им занялась прокуратура, сейчас (количество угроз) уменьшилось. В последние несколько дней никаких угроз не было вообще", – сказал Дулькис.

Прокуроры уже нашли одного подозреваемого и предъявили ему обвинения.

"Но на этом расследование не закончилось. Проводят разные процессуальные действия, включая международное сотрудничество. Как говорят прокуроры, число подозреваемых может изменится", – сказала представитель Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Почему из-за угроз Дулькису прокуроры обратились за помощью к зарубежным коллегам, подробно не объясняют.

Проводится расследование по 2 ч. 145 ст. УК: "за терроризирование человека, угрозы взорвать, поджечь или нанести другой ущерб здоровью, за систематические угрозы и террор, психологическое насилие. Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы".

"Когда на смену критике приходит ненависть к конкретной личности, я не знаю, стоит ли людям направлять все свои эмоции на ненависть к кому-то", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она сказала, что ее оскорбляют, но угроз не припомнит.

"Каких-то прямых угроз не помню в последнее время. (…) Я не знаю, надо ли считать виселицу у парламента угрозой", – продолжила она.

Напомним, что 10 августа во время акции протеста против карантинных ограничений у здания парламента была установлена виселица – не только для Шимоните, но и для всех консерваторов и либералов, а также журналистов.

"Наверное, никому неприятно, но можно понять, что когда выполняешь такую работу, не могут тебя все любить и уважать", – сказала премьер.

В связи с угрозами в полицию обратилась и глава Соцмина Навицкене.

"В письме было написано, примерно так: "если не дадите мне социальное жилье, я узнаю, где вы живете, и расправлюсь с вами и вашими детьми". Это была неприятная угроза, особенно потому, что касалась и семьи", – сказала министр.

Она сказала, что передала содержимое письма своими словами, чтобы не представлять его в той форме, в какой оно было написано.

Есть и такие министры, для которых угрозы стали повседневностью. Угрожали и министру экономики Аушрине Армонайте.

Она сказала, что ее оскорбляют и ей угрожают в социальных сетях, по эл. почте, а иногда и по телефону.

"Я как человек либеральных взглядов уже к такому привыкла, привыкла, что тебе говорят куда идти и что с тобой надо сделать", – сказала она, заметив, что не придает угрозам особого значения. Она принимает это как расплату за политическую деятельность.