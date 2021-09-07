"Мы получили информацию, что этот человек может представлять угрозу безопасности страны и общественному порядку. Поэтому было принято решение выслать его из Литвы и запретить ему въезд в наши страну", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Она не стала подробно комментировать, какую угрозу представляет этот человек.
Вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс сказал TV3 , что "возможно" у этого человека есть связи с террористическими организациями.
По его словам, этот человек сейчас находится в Литве, а Ирак должен сотрудничать в деле его возвращения на родину.
"Вопрос отъезда этого человека - вопрос времени", – сказал Абрамавичюс.
Напомним, что в этом году незаконно границу Литвы из Беларуси перешло больше 4100 мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в гибридной атаке. В Литве в связи с миграционным кризисом объявлена чрезвычайная ситуация.
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