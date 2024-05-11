Одно слово в назначении перевода привело к остановке процесса: банк просит не шутить

Айстис увидел дешевые билеты на Кубу и решил слетать туда. Заплатить за билеты он решил кредитной картой. Для этого ему надо было перевести деньги с текущего счета в банке Swedbank на счет в банке Citadele.
"Я переводил 800 евро, в назначении перевода он указал Kuba. Было странно, что деньги не пришли. Мы ведь знаем, что цены на билеты меняются по несколько раз в день, билет может значительно подорожать", – сказал Delfi Айстис.
Деньги на счет в банке Citadele не появились. "Время шло. Хорошо, что у меня был еще счет в другом банке, мы заплатили за билеты. Мы получили хороший урок, чтобы жить полноценной жизнью, мало одного счета, нужны 2-3, иначе можешь без чего-то остаться", – сказал читатель.
Он стал выяснять, почему банк задержал перевод – служащая банка Swedbank пояснила, что причина - слово Kuba. Однако Айстис не видит ничего плохого в использовании названия страны.
"Неужели сейчас действует цензура, мне надо скрывать название страны, в которую я планирую лететь", – возмущался он.
Позже банк распорядился, чтобы он писал заявление с просьбой вернуть деньги и соглашался на возможные налоги.
Деньги на счет вернулись на следующий день, никакие налоги платить не пришлось. Однако за это время билеты подорожали на 300 евро.
Представитель Swedbank Дайва Таучкелайте сказала, что конкретную ситуацию она не может комментировать, но указала, что подобные случаи бывают.
"Например, если в назначении указано только название страны, которая попадает под санкции ЕС или США, без дополнительной информации, тогда велика вероятность, что банк остановит такой платеж и проведет расследование", – информировала Таучкелайте.
США объявила экономическую блокаду Кубе. Она введена в 1962 году.
Центробанк Литвы в своем комментарии указал, что банки обязаны обеспечить превенцию отмывания денег и гарантировать осуществление введенных санкций.
"Если платеж остановлен, участник рынка должен немедленно информировать клиента, предоставив ему полную информацию о причине таких действий. Банк должен сообщить, что клиент должен сделать, чтобы операция была осуществлена, указать сроки", – сказано в комментарии ЦБ.
Так что делать, чтобы не возникло проблем?
ЦБ рекомендует не шутить, не использовать двусмысленные слова, которые могут вызвать ассоциации с незаконной деятельностью, иначе такие названия вызовут подозрение, будет начато расследование.
Таучкелайте рекомендовала всегда назначение указывать как можно более конкретно, чтобы было понятно, за что этот платеж.
Таких историй было немало. В 2019 г. банк Swedbank остановил платеж в 5 евро, когда клиентка указала в графе назначение Sex, Drugs & Rock’n’roll ("секс, наркотики и рок-н-ролл). В прошлом году издание 15min сообщало, что был остановлен платеж, в котором было указано слово kukulis (на латвийском "взятка").