aA
Природа - мастерица создавать чудеса. Взять хотя бы озеро Лушяй. Казалось, что его поверхность "разбилась" на тысячи осколков.
Lūšių ežeras Geologo dr. Jono Šečkaus nuotr.
Lūšių ežeras Geologo dr. Jono Šečkaus nuotr.

Лушяй – одно из самых интересных озер Аукштайтийского национального парка, в нем очень много рыбы.

"Мы видели немало чудес природы, но все равно иногда видим то, что нас удивляет. Вот таким было озеро Лушяй 3 января утром. Казалось, что плавают осколки стекла", – рассказывал геолог Йонас Шечкус на странице Geologo kelionės в фейсбуке.

По его словам, Лушяй - необычный литовский водоем.

"Это 18-ое по величине озеро Литвы. Казалось бы, ничего впечатляющего, но у нас 3000 озер, поэтому 18-е место - высокое. Длина озера 6 км. Что очень важно, озеро вытянуто с запада на восток, а в Литве часто дует западный, юго-западный ветер, это значит, что на озере всегда есть волны. Очень редко вода в этом озере бывает спокойной. Еще один интересный момент – это глубокое озеро, глубина до 38 м. Эта огромная масса воды замерзает очень медленно", – рассказал геолог.

Перед Новым годом на озере была тонкая корка льда: "После того как в Новый год потеплело, поднялся сильный ветер, лед стал таять, а волны унесли осколки льда к восточному берегу озера. Вот так и качаются на волнах осколки льда, кажется, что плавает стекло. Мне раньше не доводилось видеть такое".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Kaliningradas

Надеялись на приезд тысяч, но подписали документы лишь 17: почему литовцы не уезжают из Калининграда

По данным Службы охраны госграницы (СООГ), с конца...

Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?

После выпуска новостей затронем тему санкций в...

Сотни убитых в день, тактика "Вагнера" и литовская помощь. Интервью с защитником Бахмута

Более полугода российская армия пытается захватить...

Долги жителей Литвы за отопление растут с каждым месяцем

Часть жителей Литвы встретила Новый год с долгами за...

Кандидат в мэры Висагинаса почти не говорит по-литовски и выступает со странными предложениями

Кандидат в мэры Висагинаса от Союза народа и...