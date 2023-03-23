Заместитель директора Дирекции Дзукийских и Сувалькийских охраняемых территорий Рамунас Кругялис сказал, что песок на берегу озера краснеет ежегодно, только в разных местах. Это кратковременное явление, песок сохранит розовый цвет до первой бури.
"Возможно, такой цвет придают шишки ольхи, а может пух отцветших камышей. Сейчас дует западный ветер, все несет сюда. Но первая буря смоет этот эффект", – сказал он.
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