Шимоните сказала, что вопрос обязательного ношения масок и удаленной работы будет решаться на следующем заседании правительства.

"Мои предложения такие – к следующему заседанию, я не знаю, Минздрав или МВД придут с этими изменениями, требующими решения правительства, это в первую очередь маски в закрытых помещениях и удаленная работа. Надо ясно ответить на вопрос – каким должен быть статус – ЧС или карантин. Я считаю, что ответственность конкретного человека за нарушения правил - очень важный фактор. Он мотивирует соблюдать правила", – сказала премьер.

Она сказала, что деятельность ограничивает "паспорт возможностей", но, наверное, требуется более жесткий контроль. Его разделят несколько министерств.

На неформальном совещании правительства обсуждались вопросы изоляции школьников и удаленной работы.

"Мы договорились о том, что основные направления - дети в школах и рабочие коллективы. Когда будут приняты решения относительно школ, тестирования и изоляций, этот процесс больше мотивирует тех, кто тестируется, бережет себя и окружающих. Тут видно нужно работать, чтобы таких коллективов стало больше.

А что касается рабочих коллективов – первое, что рекомендую, предложить главам крупных компаний, где много непривитых помощь, чтобы люди были привиты. Сейчас уже начато тестирование работников промышленных предприятий, поэтому посмотрим, как выглядит этот процесс. Через несколько недель вернемся к вопросу оплаты тестов, должны ли это делать за счет бюджета. Может, какую-то ответственность должен нести и работодатель", – сказала Шимоните.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что все министры согласны с тем, что надо вернуть обязательное ношение масок в помещениях, только сегодня решения не принимались, поскольку состоялось лишь неформальное совещание правительства, а не заседание. Решения будут приняты на следующе неделе.

Накануне Шимоните заявила, что, возможно, придется ввести карантин, чтобы вернуть обязательное ношение масок в помещениях.

Дулькис перед совещанием сказал, что могут быть изменения и в порядке проведения мероприятий в закрытых помещениях.

Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что будет изменен порядок изоляции в образовательных учреждениях.