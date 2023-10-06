Одни учителя бастуют, другие пописали подписали коллективный договор с Минобразования

"Поздравляю все образовательное сообщество с достигнутым и сегодня подписанным соглашением", – сказал после подписания Г. Якштас.

В минувший четверг с 4 из 5 профсоюзов учителей была достигнута договоренность об улучшении условий труда учителей.

В проекте обновленного договора указано, что с 1 января 2024 года выделяются дополнительные средства на повышение заработной платы на 10 проц., а с 1 сентября 2024 года – не менее, чем на 10 проц. На зарплату общеобразовательных учителей, работающих по обновленным программам, по-прежнему будут выделяться 3 проц. средств на образование, как и сейчас – с начала учебного года.

Помимо договоренности о повышении заработной платы учителей в следующем году, было найдено решение, обеспечивающее повышение заработной платы учителей и в дальнейшем.