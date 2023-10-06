Одни учителя бастуют, другие пописали подписали коллективный договор с Минобразования

"Поздравляю все образовательное сообщество с достигнутым и сегодня подписанным соглашением", – сказал после подписания Г. Якштас.
В минувший четверг с 4 из 5 профсоюзов учителей была достигнута договоренность об улучшении условий труда учителей.
В проекте обновленного договора указано, что с 1 января 2024 года выделяются дополнительные средства на повышение заработной платы на 10 проц., а с 1 сентября 2024 года – не менее, чем на 10 проц. На зарплату общеобразовательных учителей, работающих по обновленным программам, по-прежнему будут выделяться 3 проц. средств на образование, как и сейчас – с начала учебного года.
Помимо договоренности о повышении заработной платы учителей в следующем году, было найдено решение, обеспечивающее повышение заработной платы учителей и в дальнейшем.
Стороны также договорились со следующего учебного года закрепить за собственником школы (в большинстве случаев – самоуправление) право сократить максимальное количество учеников в 5-12 классах с 30 до 26 учащихся, а в 1-4 классах – с 24 до 22 учащихся.
Обновленный договор в пятницу подписали председатель Профсоюза образования и науки Литвы Э. Милешинас, председатель Профсоюза образования и науки Solidarumas Алдона Киндурене, председатель Объединения профсоюзов высших учебных заведений Литвы Сигитас Вайткявичюс, председатель Литовского профсоюза Sandrauga Кястутис Юкнис.
Отправят предложение бастующему профсоюзу
Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас сообщил, что в пятницу конечное предложение министерства будет направлено профсоюзу учителей, возглавляемого Андрюсом Навицкасом. Он уверяет, что позиция министерства относительно потолка повышения зарплат не изменится, и призывает бастующих учителей вернуться в классы.
"Сегодня мы направим профсоюзу конечное предложение министерства и приглашение согласовать сроки подписания договора. Позиция министерства
"Это действительность текущего периода, и мы уже сегодня начинаем планировать работу на следующую пятилетнюю перспективу. Дверь для пятого профсоюза – открыта", – добавил он.
Министр призвал бастующих учителей вернуться в классы и продолжить учебный процесс.
"Я приглашаю вас вернуться в классы. Все, что можно, достигнуто. Большего уже на сегодняшний день нет", – убежден Г. Якштас.
"Забастовка как инструмент решения проблем законна и важна. Однако сегодня мы находимся в ситуации, когда это уже неэффективно. Бюджет был одобрен правительством и отправлен в Сейм", – подчеркнул он.
Представители профсоюза и министерства сели за стол переговоров в Риешской гимназии в среду вечером. Однако консенсуса найти не удалось, и министр не исключил, что переговоры могут не завершиться компромиссом. Лидер бастующих учителей А. Навицкас сообщил, что не уступит до предложения Минобразования о повышении зарплат только на 21 проц.