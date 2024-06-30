Одна вильнюсская компания выплатила своим работникам в среднем по 61 900 евро

7 работников латвийской компании Recipe Plus в Литве в среднем получили по 26 200 евро, 5 работников Girteka Group – по 25 700 евро.

5 работников консультационной компании Utiitas Wind в мае в среднем получили по 22 100 евро, а железнодорожной компании Skinest Baltija (шесть работников) – по 20 700 евро. 25 работников Samsung Electronics в Литве получили в среднем по 18 900 евро.