Одна Литва, а разница шокирует – разница в ценах на овощи в Вильнюсе и в провинции

Например, на прошлой неделе в Вильнюсе около торгового центра BIG килограмм зеленого гороха продавали по 12 евро, а в Калварии (город у границы с Польшей) на рынке такой горох стоит 3,5 евро. В Вильнюсе около ТЦ клубника стоила 6 евро, в Калварии - 3,5.
– Сколько хотите за горох?
– В этом году дорого. 3,5 евро. Цены ужасные. Когда был лит, больше 2 литов не стоил, – сказала торговка.
Разница в ценах в разных регионах есть, но иногда она огромная. Гедиминас Куликаускас в фейсбуке писал, что в Шяуляй зеленый горох стоит 3 евро.
„Жители небольших городов не могут платить столько, сколько жители крупных городов. Чтобы там что-то продать, надо снизить цену. Конечно, местным и ехать ближе, плата за место на рынке ниже“, – объяснил овощевод Мартинас Лаукайтис.
С ним согласна и женщина, которая торгует в Калварии птицей – основное место торговли - столица, которая „все съедает“. Здешний рынок только для прогулки, продажи птицы.
„Если установить цены, как в Вильнюсе, никто ничего не будет покупать. Что касается овощей, конкурировать надо с местными овощами, поскольку выращено самими, покупают у соседей. Средняя разница около 30%. Правда, бывает так, что, например, клубнику в большом городе, когда туда везут импорт, продают дешевле, чем в маленьких городах, поскольку туда импорт не везут“, – сказал Лаукайтис.
Он заметил, что нет дорогих и дешевых городов. Просто в Каунасе и Вильнюсе есть VIP-рынки для богатых людей.
Другой нюанс – оборот. Например, на рынке можно продать 20 пучков спаржи, а в местном магазине - полподдона.
„Рынок сжимается, он не выдерживает конкуренции с торговыми сетями“, – сказал Лаукайтис.
„До пандемии еще были постоянные клиенты, которые перепродавали товары на рынке, после пандемии они исчезли. Кроме того, карантин уничтожил многих малых фермеров, у которых было небольшое хозяйство – до 20 га – они выращивали немного овощей, которые они продавали на рынке и жили за счет этого. Сейчас их нет“, – сказал Лаукайтис.
По его словам, сейчас за счет небольшого хозяйства не выживешь.