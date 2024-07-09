Одна Литва, а разница шокирует – разница в ценах на овощи в Вильнюсе и в провинции

„До пандемии еще были постоянные клиенты, которые перепродавали товары на рынке, после пандемии они исчезли. Кроме того, карантин уничтожил многих малых фермеров, у которых было небольшое хозяйство – до 20 га – они выращивали немного овощей, которые они продавали на рынке и жили за счет этого. Сейчас их нет“, – сказал Лаукайтис.