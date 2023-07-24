Один туроператор прекратил продажи путевок на юг Родоса: как поступать литовским туристам

"Соответственно, мы принимаем решения, которые по мере изменения обстоятельств также могут быть соответствующим образом обновлены, — поясняет М. Белините. - В настоящее время, по последним данным, северная часть острова безопасна и принимает туристов. Здесь работают гостиницы, работа аэропорта не нарушена, рейсы выполняются, общая ситуация на острове тоже становится более стабильной. Согласно последней информации, опубликованной Министерством иностранных дел Литовской Республики, рекомендуется оценить необходимость поездки на Родос. Мы также напоминаем нашим клиентам о необходимости следить за сообщения министерства и оценивать представленную информацию. Все наши клиенты в настоящее время на Родосе находятся в безопасной северной части острова. Клиенты, которые в выходные переехали или эвакуировались из пострадавших от пожаров регионов, получили новое жилье и обеспечены им до обратного рейса. Местные представители находятся с ними в постоянном контакте".

По словам менеджера по коммуникациям компании, после оценки всех обстоятельств и сопоставления вариантов путешественникам дают возможность сделать выбор. "В этом случае важно учитывать, в какую часть острова и когда планируется ваша поездка - до или после 30 июля. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, мы в настоящее время приостановили новые продажи на южную сторону острова на несколько недель, продолжая контролировать ситуацию. Для тех клиентов, чьи поездки планируются до 30 июля в южную зону острова, пострадавшую от пожаров, мы предлагаем выбрать один из вариантов. Туристы могут изменить направление и дату поездки без дополнительной платы за изменение, заплатив только разницу в цене самой поездки, если таковая имеется. Мы также предоставляем возможность отменить поездку без дополнительных комиссий за отмену. Клиенты, чьи поездки в южную зону запланированы на более позднее время (после 30 июля), могут изменить направление поездки на альтернативное. Информацию они получат от представителя, с которым до сих пор согласовывали планы предполагаемой поездки. При необходимости они могут отменить планы поездок. В этом случае клиентам будет предложено принять решение до 30 июля. Позже, чтобы скорректировать планы поездок, это можно будет сделать на условиях, оговоренных в договоре", – говорит М. Белините.