Один туроператор прекратил продажи путевок на юг Родоса: как поступать литовским туристам

Ольга Белова, руководитель по маркетингу в странах Балтии туроператора Coral Travel, уверяет, что их туристы сейчас отдыхают в безопасной части острова, которой не угрожают пожары.
"Наших отдыхающих в Родосе очень мало — может быть, человек 20–40. По данным выходных, основной очаг пожаров находится на северо-западе, в районе курорта Линдос. Наши отдыхающие в настоящее время находятся на юге, недалеко от города Родос и других близлежащих курортов, где, как мы знаем, ситуация стабильна. Нет пожаров, нет запаха гари. Наших туристов нет там, где пожары. Знаю, что туристы из Литвы других туроператоров находились в таких местах — их эвакуировали", — комментирует О. Белова.
Представитель организатора путешествий отмечает, что среди всех отдыхающих, не только литовских, в связи с ситуацией царил легкий хаос и паника, люди напуганы, не знают, что делать, пытаются найти пути и эвакуируются. "Дороги были перекрыты, аэропорты переполнены. Туроператоры следят за ситуацией, общаются с государственными структурами, партнерами и планируют, — говорит О. Белова. - В первую очередь рекомендуем обратиться в ваше турагентство или к туроператору для получения точной информации - будут ли дополнительные рейсы или эвакуация людей. О том, как правильно поступить в ситуации также можно спросить в регистратуре отеля.
В настоящее время мы не планируем никаких эвакуаций или дополнительных рейсов для вывоза туристов с Родоса, потому что, как я уже говорила, большинство из них находится в районе, совершенно не затронутом пожарами. Однако мы очень внимательно следим за ситуацией, и то, что я сейчас говорю, может измениться через 15-20 минут".
По словам представителя компании, к ним не поступало обращений от туристов, которые хотели бы вернуться домой раньше намеченного срока из-за пожаров, даже несмотря на то, что они находятся далеко от них. "За других туроператоров отвечать не могу — на Родосе есть разные места, отели, где отдыхают люди, поэтому не исключено, что те, кто находится в зоне поражения, по-разному реагируют на ситуацию, — поясняет О. Белова. - В настоящее время мы летаем на Родос вместе с другими туроператорами. Вчера мы изучили ситуацию и решили - пока планируется продолжать выполнение рейсов по намеченному графику".
Инга Аукштуолите, руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу организатора путешествий Tez Tour также подчеркивает, что текущая ситуация на Корфу и Родосе стабильная, и все путешественники в безопасности.
"В настоящее время пожары на острове Корфу потушены, ситуация там стабильная, хотя слабый запах дыма все еще чувствуется. Рейсы на Корфу выполняются по расписанию. Ситуация в Родосе также стабильна, пожары в основном под контролем. Мы постоянно общаемся и поддерживаем контакт с нашими партнерами на острове Родос, местными учреждениями и службами, туристами, - уверяет И. Аукштуолите. - В настоящее время наши путешественники отдыхают только в северной части острова, где нет угрозы пожаров. По последней информации, сегодня открыты дороги в районы Линдос, Лардос, Киотари, Калатос, Лахайна. Экскурсии для отдыхающих продолжают проводиться по мере возможности. На Родосе пожары остались только в районе Асклепии, который находится дальше от курортов. Здесь работают соответствующие учреждения, пожар быстро тушат".
Представитель организатора путешествий добавляет, что туроператор находится в постоянном контакте с ответственными учреждениями и руководствуется предоставляемой ими информацией. По словам И. Аукштуолите, в компанию не поступало просьб от туристов о досрочном возвращении домой, а отмененных рейсов на сегодняшний день нет.
"В настоящее время на острове Родос отдыхают 187 наших туристов, на Корфу - 95. Им предоставлены контакты наших представителей в стране. Также рекомендуем следить за информацией, выйдя из гостиницы, иметь работающий телефон и личные документы, - советует И. Аукштуолите. - Для туристов, которые хотят отменить запланированную поездку на Корфу или Родос, мы по возможности предложим альтернативные поездки в других направлениях и на другие даты. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально".
Руководитель отдела по связям с общественностью и маркетингу компании подчеркивает, что безопасность путешественников является для них безусловным приоритетом. "Мы прилагаем все усилия, чтобы отдых путешественников был безопасным и качественным. Мы готовы незамедлительно предоставить отдыхающим всю информацию о ситуации на островах и предпринять дополнительные шаги, если она изменится", — говорит И. Аукштуолите.
Комментируя ситуацию на острове Родос, Мигле Белините, руководитель отдела коммуникаций организатора путешествий Novaturas, отметила, что главной целью остается обеспечение безопасности путешественников, поэтому туроператор постоянно поддерживает контакт с партнерами и представителями на местах, следует официальным источникам и рекомендациям.
"Соответственно, мы принимаем решения, которые по мере изменения обстоятельств также могут быть соответствующим образом обновлены, — поясняет М. Белините. - В настоящее время, по последним данным, северная часть острова безопасна и принимает туристов. Здесь работают гостиницы, работа аэропорта не нарушена, рейсы выполняются, общая ситуация на острове тоже становится более стабильной. Согласно последней информации, опубликованной Министерством иностранных дел Литовской Республики, рекомендуется оценить необходимость поездки на Родос. Мы также напоминаем нашим клиентам о необходимости следить за сообщения министерства и оценивать представленную информацию. Все наши клиенты в настоящее время на Родосе находятся в безопасной северной части острова. Клиенты, которые в выходные переехали или эвакуировались из пострадавших от пожаров регионов, получили новое жилье и обеспечены им до обратного рейса. Местные представители находятся с ними в постоянном контакте".
По словам менеджера по коммуникациям компании, после оценки всех обстоятельств и сопоставления вариантов путешественникам дают возможность сделать выбор. "В этом случае важно учитывать, в какую часть острова и когда планируется ваша поездка - до или после 30 июля. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, мы в настоящее время приостановили новые продажи на южную сторону острова на несколько недель, продолжая контролировать ситуацию. Для тех клиентов, чьи поездки планируются до 30 июля в южную зону острова, пострадавшую от пожаров, мы предлагаем выбрать один из вариантов. Туристы могут изменить направление и дату поездки без дополнительной платы за изменение, заплатив только разницу в цене самой поездки, если таковая имеется. Мы также предоставляем возможность отменить поездку без дополнительных комиссий за отмену. Клиенты, чьи поездки в южную зону запланированы на более позднее время (после 30 июля), могут изменить направление поездки на альтернативное. Информацию они получат от представителя, с которым до сих пор согласовывали планы предполагаемой поездки. При необходимости они могут отменить планы поездок. В этом случае клиентам будет предложено принять решение до 30 июля. Позже, чтобы скорректировать планы поездок, это можно будет сделать на условиях, оговоренных в договоре", – говорит М. Белините.
По словам руководителя по связям с общественностью, клиенты, чьи поездки до 30 июля запланированы в безопасную в настоящее время северную часть острова, могут совершать свои поездки — они не отменяются и не корректируются на основе текущих данных. При необходимости мы даем этим клиентам возможность сменить место отдыха на другое — для этого вам следует обратиться к представителю агентства или нашей компании, с которыми у вас уже согласованы планы поездок. Также возможно отменить ваши планы путешествий. Клиенты, чьи поездки в северную зону запланированы на более позднее время (после 30 июля), могут продолжить свои планы поездок, а если захотят их скорректировать, то могут сделать это в соответствии с условиями, оговоренными в договоре", — комментирует М. Белините.
М. Белините добавляет, что, по официальным данным, пожары на острове Корфу потушены, ситуация в настоящее время стабильная, а зона возгорания находилась дальше от туристических зон. "Наши клиенты не испытывали никаких неудобств, рейсы на остров Корфу выполняются по расписанию", — говорит М. Белините.
Рекомендации МИД Литвы
"Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам оценить необходимость поездки на Родос. Посольство Литвы в Греции внимательно следит за информацией о пожарах на острове Родос и находится в контакте с местными службами", — сообщила в воскресенье Elta пресс-секретарь министра иностранных дел Паулина Левицките. "Гражданам Литвы в Греции нужно следовать рекомендациям местных служб, а находящимся на острове в случае необходимости срочной консульской помощи следует обращаться в посольство", - сказала П. Левицките.
Согласно интернет-порталу министерства, МИД Литвы поддерживает связь с местными властями Родоса. "Если вы находитесь на острове Родос и вам нужна помощь в связи с пожарами, сообщаем, что вы можете связаться по специальным линиям помощи центра управления кризисными ситуациями Министерства иностранных дел Греции: +30 210-3681730; +30 210-3681259; +30 210-3681350. Звоните по короткому номеру 112. Номер экстренной помощи 166", - информирует министерство.
Напоминаем, что контактный телефон посольства Литвы в Греции +30 210 7294357, электронная почта: amb.gr@urm.lt. Если нужна срочная консульская помощь в нерабочее время посольства, вы можете позвонить по телефону +370 5 236 2444. Также сообщается, что с 17.00 час. 23 июля у Министерства иностранных дел Греции открыто консультационное бюро для иностранных туристов в терминале T1 аэропорта Родоса.
Литовцы разочарованы работой служб
"Я хочу лично поделиться опытом нашей семьи. Находимся на севере Родоса уже вторые сутки (по данным Би-би-си, мимо возле нас эвакуируют пострадавших от пожара). Позиция турагентства такова - мы наблюдаем, ситуация серьезная, но мы не паникуем. А потом возвращаемся в комнату и видим реальную ситуацию на Би-би-си — там репортажи с Родоса показывают каждые десять минут и они пугают.
Мы хотели бы услышать более четкую позицию организаторов путешествий и литовских учреждений относительно того, что происходит на Родосе, какие действия планируются, возможные альтернативы: может быть, дополнительные более ранние рейсы домой, может быть, варианты эвакуации в случае более серьезной ситуации. Нет никакой информации ни от отеля, ни от агентства. Только Би-би-си и, конечно, интернет. Электричество в отеле периодически отключается, по словам агента, из-за пожаров. Еще одно наблюдение: может быть, литовские учреждения будут больше шокированы, если узнают, что Альгирдас Буткявичюс вчера также прилетел на Родос на нашем самолете..." - заявила женщина в воскресенье.
Delfi поговорила с другой женщиной, которая сказала, что ей тоже не хватает помощи и ясности, а поведение компании, предоставляющей услуги по организации отдыха и экскурсионных туров, просто шокирует.
Женщина говорит, что обещанный компанией автобус, который должен был отвезти литовцев в более безопасное место после долгих часов ожидания, так и не приехал, и им предложили найти собственный автобус или вызвать такси. Это, по словам женщины, было самым шокирующим, потому что не было ни связи, ни возможности это сделать. Хотя литовцам и другим туристам, наконец, удалось найти транспортное средство, на котором они могли бы отправиться в более безопасное место, страха и беспокойства осталось немало.