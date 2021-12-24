"Дочь только что вернулась из Швеции, вот хочу, чтобы все проверились, не приходили ко мне, не сделав тест. Поэтому покупаю больше тестов", – сказала провизору одна женщина.

Другой покупатель сказал, что собирается вместе вся семья, вот он и хочет провериться перед встречей.

Провизоры рассказали, что люди покупают тесты, не штуками, а коробками. Одни оставляют тесты под елками, другие проверяются ими перед праздниками и после них.

Провизоры считают, что жители покупают тесты не из-за "омикрона", а чтобы безопасно встретить праздники с близкими.

"Да, у нас продажи выросли на 45%. Я каждый день боюсь, что тестов может не хватить", – сказала провизор Gintarinė vaistinė Зита Янушаускене.

"Приходят обычно те, кто уже привился дважды, покупают и здоровые, чтобы провериться, ведь бывают бессимптомные случаи. Если супруг или супруга болеют (бывает насморк, кашель, горло болит), то вторая половина, не сделав тест, даже не рискует выходить из дома", – прибавила она.

Раскупают быстрые тесты и в магазинах, там также фиксируют рекорды.

"Тесты сметают с прилавков, с мая продажи выросли на 85%", – сказала представитель IKI Вайда Будрене.

В магазинах Maxima 21 декабря купили больше 3000 тестов - это рекордное количество.

"Мы обеспечили поставки, увеличили заказы, надеюсь, все будет хорошо", – заметила она.

Но есть и такие жители, которые привились третьей дозой и надеются, что праздники пройдут в безопасной обстановке.

"Я, наверное, не буду делать тест, я привита, стараюсь избегать больших собраний, думаю, все будет хорошо. Кроме того, и в семье все привиты, поэтому спокойнее", – сказала девушка.

Эксперты напоминают, что вакцинация полностью от риска заболевания не защищает. Они напоминают, что важно соблюдать правила гигиены и соблюдать дистанцию.

"Мы должны понять, что даже ПЦР-тест имеет свои границы и не всегда дает результат. Поэтому, по сути, чем больше таких вечеринок будет, чем больше людей встретится, тем больше будет риска", – представитель лаборатории Национального здравоохранения Альгирдас Гришкявичюс.