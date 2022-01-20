Один муниципалитет в Литве уже запретил проведение мероприятий в помещениях

По их словам, в Мажейкяй примут более жесткие меры – мероприятия в закрытых помещениях проводить не будут.

С 24 января до 1 марта 2022 г. в районе запрещается проведение всех культурных мероприятий в закрытых помещениях. Мероприятия на открытом пространстве пока не запрещены – будут ли они проходить, будет зависеть от решений главы Минздрава и эпидемиологической ситуации в регионе. Такое решение приняла комиссия муниципалитета по чрезвычайным ситуациям", – сообщается на странице в фейсбуке.