Один муниципалитет в Литве уже запретил проведение мероприятий в помещениях

По их словам, в Мажейкяй примут более жесткие меры – мероприятия в закрытых помещениях проводить не будут.
С 24 января до 1 марта 2022 г. в районе запрещается проведение всех культурных мероприятий в закрытых помещениях. Мероприятия на открытом пространстве пока не запрещены – будут ли они проходить, будет зависеть от решений главы Минздрава и эпидемиологической ситуации в регионе. Такое решение приняла комиссия муниципалитета по чрезвычайным ситуациям", – сообщается на странице в фейсбуке.
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