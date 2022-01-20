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В Литве растет количество новых случаев коронавируса, поэтому Мажейкяйский муниципалитет решил запретить проведение мероприятий в помещениях до 1 марта. Об этом представители муниципалитета сообщили на своей странице в фейсбуке.
Один муниципалитет в Литве уже запретил проведение мероприятий в помещениях
© Reuters / Scanpix

По их словам, в Мажейкяй примут более жесткие меры – мероприятия в закрытых помещениях проводить не будут.

С 24 января до 1 марта 2022 г. в районе запрещается проведение всех культурных мероприятий в закрытых помещениях. Мероприятия на открытом пространстве пока не запрещены – будут ли они проходить, будет зависеть от решений главы Минздрава и эпидемиологической ситуации в регионе. Такое решение приняла комиссия муниципалитета по чрезвычайным ситуациям", – сообщается на странице в фейсбуке.

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