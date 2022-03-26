Один из самых богатых депутатов парламента Литвы не жертвовал Украине и объяснил, почему

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала: "Тупая, но, наверное, война другой и не может быть. Война, в которой не соблюдают правила ведения военных действий, потому что намеренно атакуют мирных жителей, те объекты, нанесение вреда которым принесут большой ущерб целым регионам, а может даже в глобальном масштабе – я имею в виду АЭС, другую инфраструктуру".

Кремль, вероятно, хотел занять Киев в течение нескольких дней, но военные действия длятся уже месяц.

Украинский флаг сейчас можно увидеть в разных местах города. Однако литовцы помогают украинцам не только тем, что размахивают флагами.

Парламент Литвы одним из первых поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и призвал ввести бесполетную зону.

Литва первая передала Украине ракеты Stinger.

"Уже месяц Украина чувствует смелое, братское, поддерживающее плечо жителей Литвы. Вместе мы сильнее, слава Литве", – сказал на пресс-конференции посол Украины в Литве Петр Бешта.

Он напомнил, что первыми Украину посетили литовские депутаты, первым министром обороны, который посетил Украину был Габриэлюс Ландсбергис, первым министром обороны - Арвидас Анушаускас.

В четверг в Киев приезжала и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен вместе с главами парламентов других стран Балтии.

"Мы можем ясно сказать, что Владимир Путин проигрывает войну. Это уже говорят все эксперты. Россия застряла", – сказал Ландсбергис.

Когда началась война, Красный крест сообщил о сборе одежды для украинцев. Сплочение литовцев было неожиданным. За день набрали 50 прицепов. Поэтому акцию временно остановили.

Организация Blue/Yellow сообщает, что уже перевела Украине 19 млн. евро, которые пожертвовали люди.

"Нам до самого конца нужна будет гуманитарная помощь. Нужны средства на еду, воду, лекарства и многое другое. Поэтому мы просим о дальнейшей поддержке", – сказал Бешта.

Самый богатый представитель власти в Литве - Ландсбергис. Но он не сказал, как он лично как гражданин поддерживает украинцев.

"Стараюсь делать все, что могу. И своим временем тоже. Это разные формы помощи, доступные и другим людям", – сказал он.

Люди видели, как он вместе с Шимоните, выступал в качестве волонтера в центре регистрации беженцев.

Второй по размеру состояния депутат – представитель Литовской фракции регионов Вальдемарас Валкюнас сказал, что не жертвовал деньги Украине.

"Потому и самый богатый... Те, кто богат, не разбрасываются деньгами. И смотрят, не мошенники ли это", – сказал политик LNK.

В Литве уже зарегистрировано больше 32 000 беженцев из Украины. Больше 2/3 – в Вильнюсе.

Многим из них жилье предоставляют жители через организацию "Сильны вместе".

"Пока я предоставил квартиру в старом городе Клайпеды женщине с двумя детьми школьного возраста и матерью", – сказал либерал Эугениюс Гентвилас.

За этот месяц в Литве состоялся и ряд акций в поддержку Украины, президент Украины Владимир Зеленский просит не останавливаться.

"Выйдите их офисов, домов, школ, университетов, придите во имя мира. Приходите с символикой Украины, чтобы оказать ей поддержку. Поддержите свободу и жизнь", – сказал он.