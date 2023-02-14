"Башня Гедиминаса или Верхний замок - часть большого оборонительного укрепления в Вильнюсе, в состав которого входил нижний замок и Кривой замок. Башня Гедиминаса - единственная часть крепости, построенной великим князем Гедиминасом. В первый раз башня была упомянута в 1323 г. в договоре с орденом крестоносцев. Сегодня там действует музей, башня стала символом литовского государства. Мне потребовалось немного времени для создания проекта. Я надеюсь, что эта постройка попадет на прилавки магазинов LEGO", – сказано в презентации.
Для того чтобы идею приняли, нужна поддержка 10 000 пользователей. Если поддержка будет получена, тогда идея попадет на этап рассмотрения. "Совет LEGO", в который входят дизайнеры, менеджеры и другие основные члены команды, рассмотрит идею. Тогда создадут концепцию и выяснят, отвечает ли она стандартам продукции LEGO. Это охватывает такие факторы, как возможность играть, безопасность и сочетание с брендом LEGO.
На данный момент идею поддержали 2400 пользователей. На получение необходимых голосов дано чуть больше 200 дней.
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