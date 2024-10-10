Один из кандидатов „Зари Немана“ – осужденный за попытку ввоза кокаина Фурс

В мае этого года суд постановил – все четверо признаны виновными в попытке ввоза и распространения наркотических веществ. Фурса приговорили к условному сроку (два месяца лишения свободы), он обжаловал это решение.

В постановлении суда сказано, что все четверо подозреваемых были задержаны 9 декабря, во время задержания Фурс выбросил конверт в окно.

По данным журналистов, в декабре 2020 г. исландские таможенники задержали конверт, в котором было 50 г кокаин. Таможенники изъяли наркотик и отправили конверт дальше по почте адресату. В ходе проведенной операции была идентифицирована группа из четырех иммигрантов. Конверт передавали из рук в руки, пока его не забрал Фурс.

Фурс сказал журналистам Siena, что не видел необходимости в информировании партии о судимости в Исландии. Он уверял, что дело было „сфабриковано“, и никакого конверта с кокаином он и в глаза не видел.

Лидер „Зари Немана“ Жемайтайтис сказал, что о судимости Фурса он ничего не знал и заверил, что кандидат „получит в ухо“. Однако фамилию Фурса из списка кандидатов не убрали, несмотря на то, что Жемайтайтис сказал, что будет решаться вопрос его членства.

Фурс - самый щедрый член партии –он уплатил партийный взнос в размере 17 500 евро.

В списке кандидатов он идет 15 номером, кроме того, является кандидатом Невежского одномандатного округа.