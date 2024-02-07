Один день на этой неделе будет особенно зимним

Днем будет облачно, небольшие прояснения возможны лишь местами, в основном на юго-западе. Во многих районах время от времени возможны осадки, в основном мокрый снег и снег. На дорогах будет скользко из-за гололеда. Ветер местами усилится до 15-20 м/с, после обеда начнет успокаиваться. Днем будет от 1 градуса мороза на севере страны до 4 градусов тепла на юге.

В ночь на четверг будет облачно. На большей части территории страны будет идти небольшой снег. Во многих районах ожидается гололед. Ночью будет 3-8 градусов мороза, местами на востоке до 11 градусов мороза.

В четверг днем ожидается высокая облачность, но местами ненадолго выглянет солнце. Во многих районах ожидаются осадки, больше всего снега выпадет на западе страны. Будет дуть сильный ветер. Температура составит 1-6 градусов мороза и только на юго-западе местами будет 0-2 градуса тепла.