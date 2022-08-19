"Мы гуляли у моря в Монцишкес. Смотрим, какой-то зверек вышел из воды и не спеша пошел в дюны. Выяснилось, что это бобер. Дети побежали посмотреть и увидели, что он расхаживает в дюнах. Потом бобер также не спеша вернулся к морю. Мы пошли в сторону Швянтои, а бобер спокойно себе плавал в море. Он вышел, осмотрелся и вернулся назад в море. Он плавал вдоль берега, может поплыл к реке Швянтои", – рассказала Аста.

На видео видно, как бобер спускается по узкой тропинке к морю и идет к воде, купается в ней.

Бобров на литовском взморье отдыхающие встречают не первый раз, особенно часто их видят на закате. И в этот раз бобер пришел к морю около 9 вечера.

Натуралисты сказали, что вода в Балтийском море не очень соленая, поэтому она не должна повредить и животным из пресных водоемов.