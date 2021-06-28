Очереди в Regitra не уменьшаются, началась торговля местами

С 1 мая 2021 года машину в Литве можно продать только с кодом декларации владельца. Продавец должен зарегистрировать факт продажи, а покупатель - покупки авто. Обоим на это дается по 5 рабочих дней.

Первым в Regitrа обращается покупатель, потом декларацию подтверждает продавец.

После этого покупатель получает новый код владельца и регистрирует автомобиль на свое имя. В течение некоторого времени в Литве жители сталкиваются с проблемой при получении кода владельца.

Попасть в отделение Regitrа – нелегкое дело, зарегистрироваться не удается ни по телефону, ни по интернету. Можно стоять в живой очереди, по этой причине людей под отделениями всегда масса.

Смекалистые предлагают решение проблемы - "Nesnausk.lt найдет для тебя место в Regitrа, как только оно освободиться!" – так звучит реклама новой услуги. Nesnausk.lt – это услуга для клиентов, которые хотят попасть в Regitrа. Плата за услугу 3.99-5.99 евро.

Основатель Nesnausk.lt Тадас сказал, что такая идея у него родилась, когда он сам столкнулся с очередями в Regitrа, сейчас он хочет поделиться этой возможностью с другими людьми.

"Самое сложное - найти место за последние 3 дня перед визитом, люди нечасто отзывают регистрацию. Но иногда получается найти место и назавтра. К сожалению., не могу гарантировать место в конкретный день. Я стараюсь предложить людям альтернативу, если что-то не получается", – сказал он.

По словам Тадаса, его услуга пользуется успехом, уже обращались несколько десятков человек со всей Литвы.

По словам представителя Regitrа Эмилии Бардаускене, им об услуге Nesnausk.lt известно.

"Мы информировали об этой услуге Инспекцию по защите персональных данных и ГНИ, чтобы они проверили законность услуги. Мы против таких услуг и передачи личных данных третьему лицу", – сказала Бардаускене.

Она заметила, что платформа может быть ненадежной, организатор услуги неизвестен, поэтому есть большой риск незаконного использования данных. Кроме того, у людей могут просто выманивать деньги.

"Мы анализируем ситуацию и в ближайшее время планируем предпринять еры, которые не допустят торговлю местами", – сказала Бардаускене.

С мая в Regitra можно получить услуги без предварительной записи. Кроме того, в отделениях увеличивают количество работников.

В Каунас в командировку будут выезжать 4 работников из других отделений.

Бардаускене напомнила, что в Литве еще действует карантин и определенные ограничения, поэтому важно обеспечивать безопасность клиентов и работников.

Новая система в Литве действует с 1 мая 2021 года, до начала этой недели было выдано 133 600 кодов владельца, из них по интернету – 87 700, или 66%.