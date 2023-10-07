Очереди в аэропорту прогнозируют еще в течение месяца, названа причина

Ситуация в аэропорту меняется не по дням, а по часам и даже по минутам. В четверг утром одни люди стояли в очередях 20-40 минут, а другие не успели на свой рейс.

"Мы приехали на час раньше, но мы всегда приезжали раньше, чтобы без очередей, спокойно пройти, без стресса. Я думаю, что ответственные пассажиры приезжают заранее, а безответственным все равно не угодишь", – сказала одна пассажирка.

"Мы просто выехали немного раньше из дома и все. Тут такие очереди, что на час, полчаса дольше стоять придется. Не беда", – сказал мужчина.

Другие люди проводят в аэропорту больше времени. "Мы приехали за три часа, думаю, во всем мире такие проблемы. Я прилетела из Англии 3 дня назад, пришлось постоять и в Англии. Я летела на Новый год в Майями – там тоже были очереди. Мы стояли 6 часов", – рассказала женщина.

"Мы сами едем в Турцию, поскольку очереди большие, приехали за 3 часа, чтобы не опоздать", – рассказала девушка.

Пассажиры говорят, что аэропорт их о проблемах и очередях не информирует.