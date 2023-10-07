Очереди в аэропорту прогнозируют еще в течение месяца, названа причина

Ситуация в аэропорту меняется не по дням, а по часам и даже по минутам. В четверг утром одни люди стояли в очередях 20-40 минут, а другие не успели на свой рейс.
"Мы приехали на час раньше, но мы всегда приезжали раньше, чтобы без очередей, спокойно пройти, без стресса. Я думаю, что ответственные пассажиры приезжают заранее, а безответственным все равно не угодишь", – сказала одна пассажирка.
"Мы просто выехали немного раньше из дома и все. Тут такие очереди, что на час, полчаса дольше стоять придется. Не беда", – сказал мужчина.
Другие люди проводят в аэропорту больше времени. "Мы приехали за три часа, думаю, во всем мире такие проблемы. Я прилетела из Англии 3 дня назад, пришлось постоять и в Англии. Я летела на Новый год в Майями – там тоже были очереди. Мы стояли 6 часов", – рассказала женщина.
"Мы сами едем в Турцию, поскольку очереди большие, приехали за 3 часа, чтобы не опоздать", – рассказала девушка.
Пассажиры говорят, что аэропорт их о проблемах и очередях не информирует.
По словам пресс-секретаря аэропорта Тадаса Василяускаса, во всех трех аэропортах Литвы ситуация нормальная.
"Конечно, она активная, иногда происходит накладка двух сезонов – летний не закончился, а осенний начался. Основной вызов у нас - Вильнюсский аэропорт, но и тут очереди понемногу уменьшаются, правда, еще есть. Рекомендация остается та же - приезжать за 2 часа. Эту рекомендацию надо соблюдать", – сказал он.
"Всем пассажирам надо обратить внимание на то, что работают наши консультанты, ассистенты, которым можно сообщить, что вы опаздываете, и вас пропустят без очереди. Это очень важно знать", – сказал Василяускас.
По его словам, аэропорт пока не получил много жалоб.
"Что касается жалоб и компенсаций, да – такая возможность есть, должны клиенты обращаться в аэропорт, каждую жалобу рассматривают. На этой неделе было 6 жалоб – это немного, на самом деле наши консультанты помогают пассажирам", – заметил Василяускас.
Он сказал, что основная причина сложившейся ситуации - ужесточение досмотра.
"К сожалению, этого нельзя избежать. Это постоянный процесс, мы должны приспособиться. Вторая причина, сейчас косвенно связанная с первой - нехватка работников, мы их ищем, надеемся найти", – продолжил он.
"Мы прогнозируем, что в октябре-ноябре ситуация должна нормализоваться, начнется зимний сезон, изменятся направления полетов, количество пассажиров", – сказал Василяускас.