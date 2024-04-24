Очереди грузовиков вызывают недовольство у жителей

"Могут только увеличиваться, если что-то произойдет или перед праздниками, - прибавил мэр, - Они уже сейчас огромные, по 10 км, скоро достигнут границы Вильнюса ".

"Из того, что я видел в Вильнюсском районе, я ездил смотреть, так очереди большие даже в обычные дни, не в праздничные. Если ехать в сторону Рукайняй, очередь была 15 км до границы, а в минувшие выходные 18 и больше. Очереди приближаются к урбанизированным территориям, к границе Немежиса. Если будут праздники, очередь станет еще на 5 км больше. Я считаю, это ненормально", - прибавил Духневич.