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Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс обратился к вильнюсцам и жителям других городов с просьбой не отождествлять агрессора, российский режим, с русскоязычными людьми, живущими в других странах, особенно в Литве.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

"ОЧЕНЬ важная просьба.

Уважаемые жители Вильнюса и других городов Литвы. Давайте проясним - агрессором является российский режим, а не все русскоязычные люди, живущие в других странах, особенно в Литве. (Отдельная тема - граждане России и Беларуси, которые, на каком бы языке они ни говорили, должны говорить в своих странах, если они не хотят быть соучастниками войны.)

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Я уже слышу о чувствительных ситуациях, когда шрапнель информационной войны поражает и русское меньшинство в Литве.

Поэтому я хочу четко сказать - СТОП.

Примите к сведению: Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец) - подлец.

Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, - трус.

Уважаемые родители, обязательно поговорите об этом со своими детьми, чтобы это не стало большой проблемой в школе или во дворе.

Особая благодарность русскоязычным гражданам Литвы. СПАСИБО ВАМ за то, что не заблудились в трясине российской пропаганды, за то, что помогаете своим знакомым, живущим в России и Беларуси, распространять информацию о том, кто является настоящим агрессором. Я понимаю, что в этот кризис перед вами стоят более серьезные задачи, но ваши усилия по ведению информационной войны крайне необходимы.

У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову.

Спасибо вам, жители Вильнюса", - написал мэр Вильнюса Ремигисю Шимашюс на своей странице в социальной сети Facebook.

Сегодня мэр Вильнюса также обратился к россиянам и белорусам, жителям бывших городов- побратимов столицы Литвы с призывом не сидеть на кухне, а перейти к активным действиям и остановить Путина.

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