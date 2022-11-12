Очень печальная история о том, как в Клайпедском порту мучился экипаж из России: как все было на самом деле

На прошлой неделе на сайте российского телеканала RT появилась статья, в которой рассказывалось, что якобы из-за отказа литовских пограничников выдать транзитные визы, экипаж российского сухогруза, стоявшего у Клайпедского порта, столкнулся с рядом трудностей (в экипаже из 20 человек 9 - россияне).

Утверждалось, что судно шло, чтобы доставить груз, но получатель в последнюю минуту перестал выходить на связь.

RT писал, что члены экипажа безвылазно находятся на корабле. Кроме того, из-за правил, распространяющихся на суда, стоящие на рейдах, есть проблемы с подвозом еды, воды и топлива.

"Двум морякам на борту необходима медпомощь — их дважды экстренно вывозили на берег, в литовскую больницу. Врачи рекомендовали репатриировать заболевших для отправки в РФ и дальнейшего лечения, но литовские пограничники игнорируют эти доводы и не дают россиянам транзитную визу", - сообщалось в статье.

Портал писал и о других неудобствах, например о скапливающемся на борту мусоре, который некуда девать. "Ситуация на судне накаляется, особенно среди тех моряков, у которых уже истек трудовой контракт: они простаивают возле границы, уже не получая за это зарплату, и не знают, когда теперь вернутся домой", - писали журналисты портала.

"От места, где стоит VIVA TRINITY, рукой подать до российской границы — это Куршская коса, рядом Калининградская область. Но, чтобы туда попасть, россиянам всё равно нужна литовская транзитная виза, а такие гражданам РФ сейчас не выдают. Пограничники проигнорировали даже тот факт, что нескольких человек на борту нужно отправить домой по медицинским показаниям", – сказано в статье.

Гаспаравичюс подтвердил Delfi информацию RT о том, что сухогруз Viva Trinity под панамским флагом подошел к побережью возле порта Клайпеда 16 сентября. Он подтвердил, что двум членам экипажа требовалась помощь врачей, поэтому их перевезли в больницу, а врачи назначили им амбулаторное лечение. Часть членов экипажа - действительно россияне. Но он отрицал, что им не выдали транзитные визы, поскольку среди членов экипажа есть граждане РФ.

"Мы относимся к членам экипажа не как к гражданам конкретной страны, а как к морякам. Там на самом деле есть россияне, есть белорусы, украинцы, азербайджанец, узбек – это многонациональный экипаж. Визы всем им выдают на одинаковой основе, как морякам", – подчеркнул Гаспаравичюс.

По его словам, в соответствии с шенгенским кодексом визы дают лишь в тех случаях, когда судно приходит через КПП, а это судно долго не шло к КПП.

Гаспаравичюс заметил, что 8 ноября сухогруз зашел в порт, члены экипажа остались в Литве – они находятся в гостинице, ждут виз, чтобы вернуться домой. По его данным, сейчас сухогруз ушел в Египет.

По словам Гаспаравичюса, сейчас начаты консультации, во время которых обращаются ко всем странам зоны Шенгена с вопросом, не будут ли они против выдачи виз членам этого экипажа. Обычно процедура длится 7 дней. Если возражений не будет, члены экипажа смогут следовать домой.

"Мы не делим членов экипажа по национальности", – подчеркнул он.

На вопрос, почему сухогруз Viva Trinity так долго находился рядом с портом и не шел к КПП, Гаспаравичюс ответил, что в порту он мог находиться не больше 24 часов.

"Скорее всего, владельцы не договорились о стоимости груза. Все это не касается пограничников. Когда они будут отвечать требованиям – войдут в порт через КПП, мы им выдадим визы, если это одобрят страны зоны Шенгена", – сказал он.

По словам Гаспаравичюса, страны шенгенской зоны могут не дать согласие на выдачу виз, если кто-то из членов экипажа в одной из стран объявлен в розыск или считается персоной нон грата.