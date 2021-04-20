Подозревают, что в помещении центра, который принадлежит муниципалитету, уже три недели работает спортзал, несмотря на карантинные ограничения.

Предполагают, что под прикрытием деятельности образовательного учреждения в помещении, оборудованном на деньги Евросоюза, на самом деле подпольно работал частный спортклуб – на тренировки ходили члены бывшего спортклуба Sakalas.

В числе тех, кто тайно посещал спортзал во время карантина был и вице-мэр Лаздийского района консерватор Аудрюс Клеюс. Он также является одним из учредителей этого спортклуба.

Клуб Sakalas, по данным Центра регистров, указал, что никакой деятельностью не занимается, его возглавляет консерватор Ремигиюс Паулёнис.

Клеюс не отрицал, что посещал спортзал, но заверял, что все легально. Ему вторит и директор спортцентра Дарюс Ляукявичюс.

"Все легально, у нас проходят неформальные занятия для взрослых – занятия по физподготовке", – сказал он Delfi.

Однако он не смог ответит на вопросы, сколько "студентов" занимается в клубе, и есть ли у них аккредитация министерства на такого рода деятельность, а также по каким программам проводят занятия, и какие документы выдают в случае окончания такого курса подготовки.

Факт таких тренировок всплыл на минувшей неделе, когда стало известно об очаге коронавируса.

По словам представителя Алитусского отделения Национального центра общественного здравоохранения Далите Некрашявичене, заболели работник центра и одна из клиентов (образцы взяты еще у нескольких десятков людей). Заболел один из членов персонала и педагог одной из школ.В числе контактов есть и Клеюс.

"У нас есть договор с центром, это неформальная подготовка, я посещаю эти занятия. Абонемент стоит 15 евро, мы платим центру", – сказал ице-мэр Delfi.

Он не мог объяснить, что это за договор и какой документ он получит после окончания занятий, не мог сказать и когда они завершатся.

На сайте муниципалитета есть информация о том, что занятия по физподготовке в спортклубе посещают 154 человека.

Delfi связался с преподавателем – тренером Артурасом Мачёнисом. Он заверил, что во время карантина вел занятия удаленно.

Согласно расписанию, занятия проходят и по вечерам, и в выходные дни.

Есть неясности в вопросе учета уплаченных за услуги средств.

О том, что неформальное обучение - только прикрытие, можно сделать выводы по записям в социальной сети.

18 марта сообщается о возобновлении деятельности тренировочного зала, но ни о каких занятиях неформального обучения не сообщается.

Ляукявичюс сказал, что деятельность была возобновлена по решению правительства. Разрешили возобновить неформальное обучение для взрослых в группах по 5 человек при соблюдении всех необходимых требований.

Об этой деятельности узнали случайно, когда узнали, что в пятницу потребовалось дезинфицировать помещение муниципалитета. Причина - в помещение приходил Клеюс, у которого был контакт с заболевшими коронавирусом.

Клеюса проверили на коронавирус 15 апреля утром. По действующим правилам, до получения результата теста надо находиться в изоляции. Однако Клеюс в тот день отправился в командировку в Вильнюс, в Министерство окружающей среды. Пришел он на работу и 16 апреля, хотя результат теста еще не получил.

По сведениям Delfi, в четверг в Лаздияй протестировали больше 40 человек, результаты появились в пятницу вечером.

Сам Клеюс подтвердил Delfi, что с 16 апреля он находится в самоизоляции, а 19 апреля у него брали образцы повторно.