Оценка высказываний священника о Вегеле: надо всех предупредить

В комментарии, переданном информационному агентству Elta, ГИК указала, что "в соответствии с Кодексом о выборах, нет запрета на агитацию в храмах. Однако священники, которые поддерживают участников политических кампаний перед агитацией в храме должны подумать о том, не вызовет ли такое поведение раздражение у избирателей и не вызовет ли обратную реакцию".
Петронене сказала, что церковь не должна участвовать в политике.
"В таких случаях церковь отделена от государства. Когда мы получаем жалобу, информацию о том, что какой-то священник агитировал за конкретных кандидатов, мы всегда обращаемся в Конференцию епископов, напоминая им и с просьбой напомнить священникам об этом - церковь в политике не участвует. И ГИК больше не вмешивается", – заметила она.
Петронене признала, что прямого запрета на агитацию со стороны священнослужителей нет. Но если о такой агитации попросил бы кандидат, то его ждала бы ответственность, заметила глава ГИК.
Балтрукявичюс сказал, что просмотрел профили этого прихода в фейсбуке. По его словам, там есть политическое содержание.
"Если начать с конкретного эпизода, который был в Сочельник, то тут еще можно поспорить. Там была следующая формулировка: "Каждый молитесь за своего фаворита". А вот на страницах прихода в фейсбуке - на одной нет политики, а на другой – 3 записи благоприятных Вегеле, и даже об истории Ignitis вспоминают, есть история изъятия ребенка в политическом контексте, есть высказывания против гражданского союза. Такого не должно быть. Нередко сами политики хотят получить такую помощь", – заметил Балтрукявичюс.
Он сказал, что такой поддержкой обычно пользуются консервативные кандидаты, нацеленные на религиозных избирателей.
Сам Сикорскас сказал, что не собирался агитировать. "Это была спонтанная молитва – мы молились за будущее Литвы, за тех, кто ею управляет и будет управлять. У каждого свой фаворит. Я искренний человек, поэтому у меня чисто по-человечески вырвалась фамилия моего фаворита", – заметил священник.
Канцлер церкви сказал СМИ, что такие заявления настоятеля Сикорскаса не были агитацией, это было представление своего мнения. Однако он сказал, что поведение неправильное, со священником проведут беседу.
По словам Балтрукявичюса, сказанное на службе нельзя назвать агитацией, а вот информацию в социальных сетях уже можно оценить иначе.
"Речь практически идет о священнике-инфлюенсере, некоторые видео там просматривают тысячи людей. Конечно, в храмах инфлюенсеры отстают от своих гражданских сородичей, но этот человек влияние которого выходит за пределы одного прихода. В масштабах Литвы это известный священник", – сказал аналитик.
Балтрукявичюс заметил, что перед выборами церковь должна стать еще активнее, объясняя священникам, что агитацию проводить нельзя.
"Говорить о том, что будут такие ситуации, когда этим будут стараться воспользоваться. <...> Хотя в данном случае - это не пример попадания на крючок, а выбранная коммуникация в приходе", – сказал он.