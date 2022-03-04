Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи

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Западные страны все больше беспокоятся не только в связи с войной в Украине, но и в связи с безопасностью Литвы. Несмотря на то, что мы являемся членами НАТО и Евросоюза (ЕС), по словам эксперта в вопросах коммуникации Миколаса Каткуса он уже сейчас получает письма друзей с Запада, которые предлагают ему помощь. Специалист отмечает, что Запад достаточно быстро понял, что Россия может стать серьезной проблемой.
Ado Vasiliausko organizuota akcija prie Rusijos ambasados
Ado Vasiliausko organizuota akcija prie Rusijos ambasados
© Justinas Kyga

Каткус у себя на фейсбуке писал, что отрицательно оценивает отношение западных друзей к ситуации в Литве.

"Нехорошо. "Привет, Михолас, пишет коллега из Германии, "мы тут очень беспокоимся, все ли в порядке у вас в Литве? Может, вам нужна какая-то помощь?". Я последнюю неделю я получил около 10 таких писем. Был и конкретный запрос, спрашивали, кому в Литве можно перевести деньги для оказания помощи. Это, конечно, смешно, но Запад быстро понял, что Россия может стать серьезной проблемой: говорят об остановленных в течение недели подписаниях инвестиционных проектов, замороженных планах компаний", – пояснил он.

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По словам Каткуса, если мы хотим помочь Украине, сначала должны помочь себе.

"И, как сказала экс-президент Грибаускайте, не место и не время для дерганий. В последнее время многие отметились в разных инициативах информационной войны Каролиса Жукаускаса. У меня тоже есть инициатива (на нее вдохновила презентация Шарунаса Скирюса). Она тоже важна помощь всех, особенно тех, у кого есть друзья и коллеги за рубежом. Нет, на этот раз бороться с дерьмом не придется. Все проще: во время бесед с друзьями и партнерами за границей надо говорить, что Путин Хуйло, что Украине нужна помощь, что ничего не закончилось, но в то же время – как это не странно, надо говорить, что мы в Литве нбезопасны как никогда", – акцентировал он.

Он назвал три существенных момента, о которых надо рассказывать Западу. "Если зацепили, то есть три темы для разговора:
страны Балтии всегда говорили, о том, что Россия - опасное криминальное государство, что Nord Stream нельзя строить, и что у нас надо укреплять безопасность. Наконец, вся Европа, включая Германию, это поняла – посылает военных, повторяет об обязательствах. Это нас существенно укрепляет. НАТО защищает нас, это повторяли многократно;

– во время холодной войны у западной границы Германии десятилетиями стояло больше советских военных, чем Россия сосредоточила у границы с Украиной. И это не помешало экономическому развитию Западной Германии, напротив – она процветала и стала одной из самых сильных экономик мира, потому что ее охраняла НАТО.

– Наши сильные эмоции в отношении Украины - это не страх, это понимание: мы вырвались из тюрьмы этого маньяка, поэтому хорошо понимаем и поддерживаем тех, кто не успел это сделать. Если кому-то нужно, могу написать все это по-английски", – обещал Каткус.

Он прибавил, что и сами мы должны меньше переживать, хотя и непросто оставаться равнодушными, когда охватывает злоба и появляется много эмоций.

"В нашем случае объективных угроз даже меньше, чем в начале войны. Поэтому надо последовательно делать то, что мы делаем: давить на Запад, помогать Украине", – подытожил он.

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину, жестокие бои продолжаются, в Украине разрушают города, бомбят даже жилые кварталы, минувшей ночью обстреляли Запорожскую АЭС.

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