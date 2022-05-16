Обзор зарплат жителей Литвы: реальные доходы снизились

В первом квартале доходы жителей, которые работали полный рабочий день, по сравнению с теми же доходами год назад увеличились на 201 евро (13,7%) и составили 1666 евро (1051 евро "на руки").

Однако это не утешает, потому что цены выросли больше. Значит, впервые за много лет реальные доходы жителей снизились.

"Трудовые доходы росли быстрее, чем год назад, тогда годовой рост составил 10,7%. Однако из-за высокой инфляции жители не почувствовали рост доходов.

В марте доходы в среднем выросли на 12,7%, а уровень инфляции – на 15,7% – сказал представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По сравнению с прошлым годом, в Литве больше людей получают меньше минимума "на руки" (минимум с 2022 года составляет 530 евро "на руки"). В марте 2021 г таких работников было 93 000, а в этом году 113 000.

Зитиките предполагает, что это может быть связано с тем, что много людей болели, в таком случае их зарплаты бывают меньше.

Из-за повышения необлагаемого налогами минимума в Литве быстрее увеличились доходы людей с небольшими зарплатами, однако разница между самыми низкими и самыми большими доходами составляет 6,5 раз.