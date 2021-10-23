Обзор данных: эта волна COVID-19 в Литве будет крупнейшей за все время пандемии

"Четвертая волна COVID-19 в Литве вскоре станет крупнейшей за всё время с начала пандемии. В большинстве самоуправлений растет число случаев заражения, госпитализаций и смертей, а снижение отмечается только в нескольких самоуправлениях Западной Литвы", - говорится в нем.

По данным обзора, 19 октября было на третьем месте по количеству случаев заражения за всё время пандемии. Недельный прирост случаев заражения составляет 15%. Правда, в части самоуправлений Западной Литвы, где и началась четвертая волна, уже наблюдается снижение случаев.

Авторы считают, что устойчивость этих тенденций выяснится в течение двух ближайших недель.

Контакт будет у большинства жителей

Авторы обзора пишут, что иммунитетом в Литве обладает 72% жителей (привившихся или переболевших). Темпы иммунизации остаются стабильными - приблизительно 1% жителей в неделю.

В обзоре отмечается, что иммунизация путем заболевания означает, что риск смерти вырастает в десятки раз. Такой же эффект виден в группе в возрасте 40 лет и младше - от коронавируса умирает в несколько раз больше человек, чем ожидается для этой возрастной группы, а после первой вакцины смертность меньше ожидаемой.

"Так как сезон распространения коронавируса только начинается, вполне вероятно, что до весны контакт с вирусом будет у большинства жителей Литвы", - пишут в документе.

В больницах в основном не привившиеся

По данным обзора, в связи с тем, что большую часть заболевших составляют дети, количество госпитализаций достигает двух третей рекорда.

Среди госпитализированных из-за COVID-19 лиц 75% составляют лица, которые не получили ни одной дозы вакцины. Среди умирающих от COVID-19 полностью не вакцинированные составляют 80%.

В обзоре утверждается, что 75% госпитализаций и смертей от COVID-19 приходится на 25% не привившихся лиц из групп высокого риска.

Обзор подготовили эксперты правительства и Департамента статистики на основании данных Департамента статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1246,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13,4%.

В больницах Литвы в настоящее время проходят лечение 1735 больных коронавирусом.

От COVID-19 уже умер 5571 человек.