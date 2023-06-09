Обзор цен в кафе Паланги и Швянтои: в разгар сезона они могут вырасти

В четверг журналист Delfi прошелся по центральным улицам Швянтои и Паланги. Какие цены ждут клиентов? В некоторых такие же, как в прошлом сезоне, в других немного выше. В киосках фаст-фуда можно купить бутерброды, шаурму и пиццу по 7 евро.

Обед дня в среднем стоит 7 евро. Есть места, где можно пообедать за 5,9 евро (в столовой около рынка) и по 6 евро на ул. Й.Басанавичюса в кафе, где действует система самообслуживания.

В Швянтои работает кафе Vikingas и ресторан Paršelio rojus. Владелец последнего Гинтаутас Берташюс сказал Delfi, что обедов дня у них не будет.

"У нас на обычные блюда цена такая, как на обед дня. Особенно, если сравнить с вильнюсскими ценами, у нас довольно дешево. Цены на уровне прошлого года. Думаю, когда начнется сезон, они немного вырастут", – сказал Берташюс.

В кафе с системой самообслуживания Aušra цены начинаются с 4 евро. Суп дня стоит 2,5 евро, литовский карбонад – 6,9 евро, "рыбацкое жаркое" – 6,5 евро, картофельные блины – 4,8 евро.

В пиццерии на ул. Копу пиццы стоят по 7 евро.

В кафе гостевого дома Lagūna суп дня стоит 3,9 евро, греческий салат – 8,9 euro, рыба с жареной картошкой – 8,9 евро, домашние котлеты – 8,9 евро.

В ресторане гостиницы Floros simfonija суп дня стоит 4 евро.

В Паланге быстро пообедать можно в кафе Volungė. Обедов дня здесь нет, но зато все блюда недорогие: суп и второе обойдутся в 6 евро. Столовая на рынке предлагает обеды по 5,9 евро. Карбонад у них стоит 5,5 евро, котлеты – 4,9 евро. Цены такие же, как в прошлом году.

В Паланге цены выше, если кафе находится ближе к морю. На ул. Витауто, рядом с центром туризма в кафе с системой самообслуживания суп дня стоит 2 евро, киевская котлета – 8 евро, свиное жаркое – 7 евро, котлета – 4,5 евро.

На ул. Й.Басанавичюса работают все кафе. Но некоторые открываются только с обеда.

Даже здесь есть рестораны, в которых киевская котлета стоит 8,5 евро, а суп дня – 2,5 евро.

Цены на обеды дня в других местах колеблются от 6 до 11,90 евро.

В большей части кафе такой обед стоит 7-7,5 евро.

Подождем середины сезона, вероятно, большинство предпринимателей тогда поднимет цены.